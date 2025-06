Ex de Dulce expone que Arturo Carmona fue violento con Alicia Villarreal en su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico cantante de rancheras, Francisco Cantú, mejor conocido como el exnovio de la difunta Dulce, acaba de romper el silencio sobre los secretos que afirma le confesó Alicia Villarreal durante su fugaz romance a finales del 2023. Según lo dicho por el artista, la cantante le reveló que Arturo Carmona la violentó en más de una ocasión durante su matrimonio, y que fue uno de los motivos por los que se separó del actor de Televisa.

Desde hace varios meses, Alicia se encuentra en medio del escándalo, debido a la denuncia en contra de su aún esposo, Cruz Martínez, por violencia doméstica, incluso declaró que casi la mata en una ocasión. La situación cada vez es más mediática, pues en cada una de sus declaraciones hace confesiones impresionantes que dejan en shock a millones de espectadores, como hace unos días que afirmó que su exesposo, Arturo, seguía en sociedad con Cruz porque "son iguales" y que se deja manipular.

Es en base a esta declaraciones que Cantú, el presunto exnovio de la difunta intérprete de Tu Muñeca, acaba de dar una entrevista a TV Notas, en el que afirmó que cuando salía con la exvocalista de Grupo Límite, le confesó que también fue violentada por Carmona en su matrimonio: "No sé si es el mismo patrón que ella busca en los hombres o si realmente les hace algo para que se vuelvan locos y actúen así. Hoy en día es cada vez más difícil creerle a Alicia. En entrevista dijo que son iguales. Yo estoy de acuerdo con eso, porque me dijo varias cosas sobre ellos".

Me contó que Arturo nunca quiso trabajar, y que Cruz le salió igual. Según él, es productor, pero ¿de qué? No produce a nadie. Está en casa sin hacer nada y ahora ella sale a decir esto. En su momento, cuando teníamos esas pláticas, Alicia me contaba que Arturo era un tipo violento. Me dijo que era muy desconfiado y que por eso tenían problemas, aparte de que no trabajaba", agregó Cantú.

El intérprete de Piernas Rotas, declaró que Alicia le confesó que le gritaba, que era sumamente celoso y que hasta la encerraba en su hogar sin dejarla salir, destacando que jamás le pegó, pero Cantú asegura que la creadora de Ay Papacito no lo dijo por pena, pero que sí le recalcó que se ponía violento en las discusiones: "Me contó que, de repente, ella ya no podía salir de la casa a ningún lado. Privar a alguien de su libertad está penado. Lo que se ve no se discute. Y ahora con Cruz le pasó lo mismo".

Cantú aseguró que la intérprete de Te Aprovechas, bromeaba con que si metías a Cruz y a Arturo en una licuadora no salía uno de lo que era él, destacando que él sí trabajaba, no como ellos que supuestamente solo querían ser mantenidos y fingir que hacían algo: "Tal vez Alicia está acostumbrada a hombres como ellos. Cuando me conoció, le dije que conmigo cero celos. He andado con mujeres jóvenes y muy hermosas. Siempre les he dado la confianza de hacer lo que quieran".

Finalmente, sobre el hecho de si cree que el líder de los Kumbia Kings, y el expresentador del programa Hoy se unieron en conta de la cantante, respondió: "A mí se me hace una cobardía que un hombre le haga eso a una mujer. Ahora, unirse en contra de Alicia se ve muy mal. A lo mejor ellos tienen sus razones. Si me las cuentan ellos, quizás me les uno".

Fuente: Tribuna del Yaqui