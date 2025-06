¿Infiel? Filtran amoroso VIDEO de Lalo Salazar y Kika Edgar antes de romper con Laura Flores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la reconocida actriz, Laura Flores, expusiera su separación del periodista mexicano, Lalo Salazar, pese a que días antes se dieron enamorados y felices, ahora, se ha estado viralizando el amoroso video que hay entre la famosa cantante y actriz, Kika Edgar, mientras que le canta y acaricia al reportero, poco antes de anunciar su rompimiento, ¿acaso esto fue una infidelidad?

Tras un par de meses de romance, y escándalos como la desaprobación de los hijos, la reconocida actriz de Televisa, mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, confirmó que estaban separados y que él había tomado la decisión, asegurando que no le guardaba rencor: "Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo".

Como era de esperarse, al ser una relación tan pública, de inmediato comenzaron a salir especulaciones de todo tipo sobre los motivos detrás de esta elección, y aunque al inicio se apuntaba a que los hijos de Salazar fueron los responsables, por los rumores pasados, ahora, se dice que podría haber una tercera en discordia, y aunque no señalan que sea infidelidad, sí afirman que podría haber sido a causa de la actriz de La Fuerza del Destino.

La razón es que en un programa matutino, poco antes de que la actriz de En Otra Piel compartiera el mencionado comunicado, Kika estuvo sentada al lado de Lalo y le dedicó un tema con un toque de romance y aventura, pues le cuestiona si ya la olvidó en los brazos de la mujer con la que ahora está, o si se ha dado cuenta de que la extraña en algún punto, causando un gran revuelo entre los presentes, pues incluso le lanzó un beso.

Pero eso no fue todo, ya que la cantante y actriz, durante una visita al programa Hoy, hizo mención que ella le cantó a Salazar antes de saber que ya no eran pareja, y entre risas aclaró que ella no es la culpable de nada, pero, cuando Galilea Montijo le dijo que pasarán a una nota con él, que la puede escuchar y le envíe un mensaje, la cantante no dudó en gritarle un "te amo Lalito, te amo", riendo junto a los conductores.

Fuente: Tribuna del Yaqui