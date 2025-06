Karol G lanza video promocional de su nuevo álbum 'Tropicoqueta': Ya se espera su estreno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante Karol G, a logra sorprender a sus fans, pues recientemente lanzó una gran noticia que causo alegría. La colombiana reveló que próximamente sacará su nuevo disco, titulado Tropicoqueta, el cual anunció por medio de sus redes sociales con un video promocional en el que deja saber que se tratará de una mezcla de ritmos latinos, caribeños y urbanos. El impacto que a generado en redes sociales se da ya que su nuevo lanzamiento representa un cambio.

Lejos de lo que se esta acostumbrado que se aprecie en la música de la cantante son los colores pasteles. En esta ocasión se aprecian colores vibrantes que destacan a simple vista con un característico toque tropical. Actualmente ya se espera la fecha oficial para el estreno, sin embargo, los fans ya esperan ansiosos para poder escuchar los nuevos éxitos de la colombiana y las expectativas que tienen sin duda son altas, ya que este es un giro en la carrera artística de la colombiana.

Foto de portada de su nuevo álbum/ Créditos: Internet

Entre los sencillos que se creen que conformaran el nuevo álbum musical se encuentran, Latina Foreva, y Si Antes Te Hubiera Conocido. Gracias a su carisma y talento, a logrado posicionarse de manera exitosa en la industria musical, por que a podido conseguir grandes logros en su carrera, como por ejemplo, su disco en español titulado Mañana Será Bonito hizo que se posicionará como la número uno de los Billboard 200, siendo así la primera mujer en lograrlo.

Al igual que su canción TQG, en colaboración con Shakira el cual se posiciono en el top 10 del Billboard Hot 100. Pero eso no es todo, ya que también a recibido premios como los Grammy Latino y que Billboard la nombrara como la mujer del año. La gran fecha en el que se espera el lanzamiento es de manea oficial el próximo 20 de junio del presente año. En la portada del disco se puede ver a Karol G posando sobre tres congas y con vestimenta de samba, lo cual hace alusión a lo que va a presentar.

"Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy", mencionó. Aun que faltan tan solo unos poco días la espera por las ansias de conocer los nuevos sencillo parecerá larga, pero sin duda valdrá la pena.

Fuente: Tribuna