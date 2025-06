'La Chicuela' recuerda agresión de Arturo Carmona a Alicia Villarreal; Chapoy lo destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de Alicia Villarreal volvió a acaparar titulares de la prensa debido a que resurgió un video donde su amiga, la periodista Blanca Martínez 'La Chicuela', exhibe de forma pública que la cantante mexicana había sido víctima de violencia a manos de su entonces marido, Arturo Carmona. Aunque la propia 'Güerita' ya había confirmado esta situación, el actor explotó contra 'La Chicuela' por revivir el escándalo.

El video viral de Blanca la muestra en el programa Pica y se entiende mientras está leyendo una carta donde la cantante de Te aprovechas ventila el episodio de violencia que vivió con el padre de sus hija Melanie Carmona. Después de que las imágenes se volvieran tendencia, Carmona envió un contundente mensaje contra Martínez, señalándola por presuntamente colgarse de esta polémica.

Ante este escenario, es que 'La Chicuela' habló en exclusiva con el programa Ventaneando del controversial asunto que se suscitó en 2001: "Sí, yo de hecho recuerdo en un programa de Pica y Se Extiende, me acuerdo haber leído un email que ella me mandó en donde había sido víctima también de maltrato por parte de Arturo. Entonces, te digo, no es la primera vez que me comenta algo así y como yo he pasado también por esas situaciones, la entiendo perfectamente, y pues deseo que todo se solucione, lo de ahorita, lo más pronto posible", explicó.

Además, la exconductora de Televisa confirmó que fue la propia Alicia quien le comunicó lo que estaba pasando durante su matrimonio con Carmona: "Yo me acuerdo que me quedé impactada porque en aquel momento yo todavía no pasaba por esa situación y se me hacía increíble, ¿no? Y luego ya me tocó a mí y dije: 'no, mira, sí pasa'", detalló. Además, opinó sobre el comentario que hizo Villarreal sobre que sus ex son sumamente parecidos:

Yo creo que sí. Y aparte, ya ves que ahorita ellos, Cruz y Arturo están haciendo negocios juntos, entonces como que dices: ‘¡ay, no puede ser!’. Pero bueno, así es la vida, ¿no?".

Tras manifestar que únicamente mantiene contacto con Alicia, 'La Chicuela' aclaró si en ese entonces la famosa recurrió ante las autoridades para denunciar a Arturo: "En aquel momento no recuerdo de una denuncia, solo me mandó ese correo y me autorizó a que lo hiciera público, porque yo sería incapaz de haberlo hecho público sin su permiso. En aquel tiempo, te digo, lo hice público en Pica y se extiende y fue impactante leerlo porque era muy fuerte, y más en aquel tiempo, muy fuerte", expuso al respecto.

Además, así habló sobre la reciente denuncia que hizo la regiomontana contra su aún esposo, Cruz Martínez: "Ella me contó lo que había pasado, estaba muy... nunca la había oído así. Me duele mucho que viva esto porque no es la primera vez que lo vive, ni la primera vez que tiene la confianza de contármelo. Luego hay gente que dice: ‘ay, pero ¿por qué lo permiten?’. No es que lo permitas, o sea, es que no puedes contra la fuerza de un hombre".

Tras escuchar las declaraciones de 'La Chicuela', Pati Chapoy tomó la palabra para enviar un contundente mensaje a Arturo Carmona, aclarándole que el único culpable de que haya sido expuesto es él por haber agredido a su exesposa: "Yo creo que la molestia de Arturo es que lo ventanearon 20 y tantos años después, y el enojo es con él porque no le gusta recordar lo que sucedió hace tanto tiempo provocado por él... al fin, hombres", dijo contundente la conductora.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando