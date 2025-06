La Joaqui, mejor amiga de Cazzu, colaboraría con Belinda y habla de Inti y Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante argentina, La Joaqui, que es mayormente ubicada en México por ser la mejor amiga de Cazzu, recientemente fue captada por la prensa mexicana, y cuestionada sobre las polémicas de la trapera, por lo que decidió aclarar todo lo referente a la convivencia entre Inti Nodal y Christian Nodal, afirmando que jamás se le ha negado nada. Por otro lado, señaló que ella sí colaboraría con Belinda de darse la oportunidad.

Después de que la intérprete de Nena Trampa estuvo en México y fue sincera con la prensa, La Joaqui siguipo su ejemplo y respondió a todo, como su éxito en la venta de boletos para su gira, Latinaje, afirmando que ella está feliz por su amiga u considera que se lo merece porque se lo ganó: "Considero que ella se ha ganado ese afecto, siendo buena persona. Creo que a las mujeres en sí se nos está dando un lugar hermoso, siempre es difícil ser mujer, no en la música, ser mujer, siento que a veces te cuesta el doble de trabajo merecer lo que mereces".

La intérprete de Santurrona, dejó en claro que Cazzu no está en contra de que la mejor conviva con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, asegurando que era una mujer buena y bondadosa que siempre verá por lo mejor para todos los involucrados, en especial su pequeña hija: "Pero totalmente chicos, ¿qué es más sano para un niño que ser feliz y no estar en las cuestiones de adultos que no le competen?. Julieta es la persona más humana y bondadosa del mundo, y ella siempre va a velar para que todas las partes se sientan lo más a gusto posible".

De la misma manera, habló sobre el maltrato que denunció Alicia Villarreal por parte de su aún esposo, Cruz Martínez, confesando que ella pasó por eso, y que Cazzu la sacó de ese momento, afirmando que no siempre s elige, sino que no se sabe como salir o sé cree que no se puede: "Estamos acostumbrados a asumir que quién está bajo una situación así es porque lo decide, no todos tenemos el privilegio en el que nos enseña el valor que tenemos nosotros mismos, y a veces la malicia es la única forma de afecto que conocemos".

Sobre las posibles colaboraciones con cantante mexicanas, La Joaqui declaró que siempre elegiría a Kenia Os, pues ella le abrió las puertas a México con su tema Kitty, y que en caso de que se dé el colaborar con artistas como Danna Paola e incluso con Belinda, claro que las tomaría sin pensarlo: "Ella es una increíble cantante también, si en algún momento se diera considero que me encantaría colaborar con todas las mujeres de acá".

Finalmente, sobre lo sucedido con Pati Chapoy, que afirmó que la creadora de La Cueva no podría llenar un estadio en México, la argentina fue clara y concisa que su amiga no necesita tirar hate para sobresalir, y su mejor arma es eso, mantenerse callada y dejar que su trabajo hable: "Lo llenó, chicos. A veces, cuando eres una persona buena y sin maldad, que te subestimen no genera una maldad de vuelta… que te subestimen es tu mayor impulso".

A partir del minuto 17.

Fuente: Tribuna del Yaqui