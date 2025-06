María José comparte su difícil camino hacia la maternidad y el amor por su hija Valeria

Ciudad de México, México.- La reconocida cantante María José, famosa por su paso en el grupo Kabah y por éxitos como ‘Prefiero ser su amante’, compartió los retos y dolores que enfrentó para convertirse en madre; en una entrevista con Jomari Goyso, la artista detalló cómo su cuerpo, al considerar los embarazos como una amenaza, provocaba abortos espontáneos, sin embargo, reconoció la fortaleza que adquirió en el proceso de traer al mundo a su hija Valeria.

Además, explicó que el camino hacia la maternidad estuvo lleno de incertidumbres y tratamientos médicos. Finalmente, logró un embarazo con gemelos, aunque este tampoco estuvo exento de dificultades; según relató, durante las primeras semanas descubrieron que uno de los fetos no había sobrevivido, lo que representó un golpe más en su complicado proceso.

Pese a los obstáculos, María José encontró fuerzas para continuar; la incertidumbre que envolvía cada día de su embarazo la llevó a crear un vínculo especial con su hija, incluso antes de conocerla físicamente. Pero el miedo a una nueva pérdida siempre estuvo presente, la cantante aprendió a disfrutar del proceso y valorar cada avance.

No te aferras tanto porque no sabes qué va a pasar. Tienes miedo constante a perderlo en cualquier momento. Pero me enamoré de mi panza. Era mi felicidad diaria”, dijo.