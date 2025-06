Otra de Ángela Aguilar: Nodal no puede vivir sin los huevos y frijoles que ella le prepara

Ciudad de México.- Sin duda alguna uno de los personajes más polémicos del mundo del espectáculo en la actualidad es Ángela Aguilar, ya que la famosa cantante no ha dejado de causar controversia con sus recientes declaraciones por su matrimonio con Christian Nodal. Como se sabe, días atrás la también empresaria y escritora se volvió tendencia y desató los memes tras revelar que siempre viaja con su 'parrilla' para cocinarle al sonorense.

Sin importarle las críticas y comentarios negativos, en una entrevista reciente, la hija de Pepe Aguilar reafirmó esta teoría y compartió cuáles son los platillos favoritos del intérprete de Ya no somos ni seremos, por supuesto, cocinados por ella. La cantante de regional mexicano declaró en su visita al programa El Brunch, de los 40, que guisar se ha convertido en una forma de expresarle su amor a su esposo, quien parece estar contento con esta situación.

Me encanta cocinar, me fascina; yo creo que si no hubiera cantado, me hubiera gustado ser chef. Sí, me hubiera gustado cocinar mucho. Me encanta también porque siento que es como un cariñito que le das a alguien, y toma mucho esfuerzo", compartió.