¿Saldrá de 'Survivor México'? Juez ordenaría prisión a Sargento Rap por violentar a Camy G

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido cantante como Sargento Rap, va a tener que dejar competencia obligatoriamente, pues lo sacarían de Survivor México, ahora que al parecer un juez ordenó prisión, por al rededor de cinco años, para el también estrella de realitys, ante las acusaciones de su expareja, la también cantante y presentadora, Camy G, de haber cometido violencia familiar.

En el año del 2022, oficialmente Camy anunció su separación del participante del reconocido reality show de supervivencia de TV Azteca, y ella lo denunció por violencia familiar. Según lo dicho por la cantante de origen uruguayo, en su relación sentimental hubo mucha violencia, pues a causa de la ansiedad y depresión que padece el rapero, tenían fuertes peleas que lo volvían violento, y cuando esto afectó a su hijo en común, decidió hacer algo y por eso comenzó el proceso de desahogo de pruebas y la prohibición de ver a su pequeño, Santino.

Ahora, tras tres años de intensas peleas, una amiga de la intérprete de Nadie Me Controla, declaró para TV Notas que un juez acaba de ordenar cinco años de prisión para el rapero por violencia familiar, declarando que para Camy ha sido una montaña rusa de emociones, por todo lo que pasó: "Por un lado, la alegría de ver que todo ese esfuerzo, los sacrificios, las lágrimas, las noches de hablar con abogados hasta que amanecía, por fin rindieron frutos. Por el otro,el dolor de confirmar que no estaba loca, que todo lo que decía era verdad, que sí la violentaron".

Documento que ordena prisión a Sargento Rap. TV Notas

Es un logro. Incluso un símbolo de esperanza para muchas, pero no por eso desaparece el miedo. Me dijo que lo que más le aterra es que ahora se enojen más y sí tomen represalias graves. Su peor pesadilla es que le quiten a su hijo, sabiendo cuánto él la necesita. Además, está la tristeza: Le arrebataron su maternidad, la metieron en un proceso judicial agotador, la violentaron y le robaron años de paz con su hijo. Nadie le va a devolver ese tiempo. Ese daño no se repara", agregó.

Ante esto, declaró que para Luis Carlos Sánchez González, nombre real de Sargento Rap, es normal vivir en constante conflicto, que siempre fue violento, incluso en la relación de noviazgo, pero no lo veía, asegurando que era el clásico perfil narcisista-psicopático, y ahora ella está sanando enfocándose en ella misma, en sanar, en ir a terapia y dejar ir todo lo malo: "El problema es que el sistema no te deja soltar del todo. Porque, si tienes hijes, te obligan a seguir en contacto con tu agresor. Incluso obligan a los menores a verlo, bajo amenazas de que, si no cumples, te los quitan".

Finalmente, declaró que la intérprete de Hijo Mío, sacó fuerza que no tenía para salir adelante por u hijo, afirmando que el menor también estaba sufriendo violencia, y decidió hacer algo, mostrarle a su hijo que la violencia no es normal y no quiere que crezca y repita los mismos patrones. En cuanto al tema de que está en República Dominicana en Survivor México, la fuente declaró que no sabe que pasará: "Ahora es esperar a que lo detengan. Está en un reality show. Entonces podrían ir por él hasta allá. Tiempo al tiempo".

Camy con Sargento y su hijo Santino. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui