Scarlett Johansson busca deslindarse de ‘Thunderbolts’ y le pide a Marvel quitar su nombre

Los Ángeles, California.- Scarlett Johansson es actualmente una de las superheroínas más entrañables para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), porque, a pesar de que su personaje, Natasha Romanoff —mejor conocida como Black Widow— llegó a su fin en Avengers: Endgame (2019), pero muchísimos amantes de los cómics la siguen viendo como la eterna Viuda Negra.

De hecho, en los últimos días realmente ha dado de qué hablar la nominada a dos premios Óscar y cinco Globos de Oro, pues la actriz, en una entrevista con Vanity Fair, manifestó que le parecía difícil de creer que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ignorara por completo a Avengers: Endgame, cuando en su opinión claramente merecía más nominaciones al Oscar, y no solo una, la cual fue por efectos visuales.

Ahora, está en boca de todos porque la famosa pidió que su nombre sea retirado de los créditos de Thunderbolts, donde aparecía supuestamente como productora ejecutiva; sin embargo, la intérprete de Lucy Miller considera que “no aportó nada” al proyecto. No obstante, a pesar de no entrar en detalles, se sabe que no es la primera vez que Scarlett marca límites con el estudio, ya que antes ha manifestado que en algunas cintas como The Winter Soldier se sintió cómoda, y en otras como “una herramienta”.

La película ha sido todo un éxito

La cinta Thunderbolts comenzó a filmarse en febrero de 2024 y finalizó en junio del mismo año, con algunas grabaciones adicionales realizadas en diciembre. Bajo la dirección de Jake Schreier y con guion de Eric Pearson y Joanna Calo, la película forma parte de la quinta fase del MCU y llegó a las salas el 2 de mayo de 2025. Con un presupuesto de 180 millones de dólares, la película ha generado 376.8 millones de dólares en ingresos por taquilla.

A lo largo de su carrera, Johansson se ha posicionado como la actriz con mayor recaudación en taquilla de todos los tiempos, acumulando más de 15.4 mil millones de dólares en ingresos globales. Entre sus películas más lucrativas destacan Avengers: Endgame con 2.8 mil millones de dólares y Avengers: Infinity War con 2.1 mil millones. También figuran Captain America: Civil War (1.15 mil millones) y The Avengers (1.5 mil millones), consolidando así su peso en la industria del cine.

Fuente: Tribuna/ Agencia México