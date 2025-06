Sufrió abuso cuando tenía 7 años: Luis Ernesto Franco cuenta las altas y bajas de su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Luis Ernesto Franco, a través de un video en sus redes sociales, dio a conocer detalles de su vida que nunca había contado al público, de los cuales una de las partes que más llamó la atención fue una de las experiencias que pasó a la poca edad de siete años, pues este sufrió de abuso sexual, secreto que se guardó por mucho tiempo y que le cambió la vida para siempre.

El mexicano, conocido principalmente por su trabajo en cine y telenovelas, reveló que, por las difíciles situaciones que atravesó en su infancia y por una profunda depresión, llegó al punto de considerar quitarse la vida; mencionó que parte de la inestabilidad que vivió en la infancia fue derivada del divorcio de sus padres.

Es en este proceso donde le piden la difícil decisión de con qué padre se quedaría; después no volvería a ver a su madre hasta la edad de 11 años, donde vivió con ella un año para que después ella lo corriera. “A los 11 años me fui a vivir con mamá, pero al año me corrió de su casa…”, relato en el video.

Después de todo, la depresión se hizo presente en su vida, y ligado a ello, cayó en adicciones; cosas que no le impidieron consolidar una carrera exitosa, aunque a los 30 años tocaría fondo. Después de dos años de haberse casado con la actriz Marimar Vega, tocó fondo y consideró quitarse la vida, aunque nunca hace mención a su exesposa.

Me rehabilité, construí un hogar que, duró menos de dos años… En mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida", expresó el actor.

Fue en este momento de su vida donde mantuvo una conversación con Dios que cambiaría el rumbo que su vida tenía; en ese momento le dijo: “Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí; yo no pedí nacer”. A través de este momento explica que encontró la fe que lo ayudaría con su proceso de sanación.

Así mismo, explico que decidió contar su historia no porque todo esté resuelto, sino para transmitir que rendirse no es la opción. “Entendí que no soy víctima de mi historia. Soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella. Hoy sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo recibido, para ser un ejemplo para mi hijo”, dijo el actor de 'Señora Acero'.

Finalmente, dio un consejo para todas las personas que estuvieran pasando por dificultades: "Si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, te lo digo claro: SÍ SE PUEDE. No importa de dónde vienes. Lo que importa es qué haces con lo que te tocó vivir. Tu historia no ha terminado. Y todavía estás a tiempo de escribir la mejor parte", finalizó.

Fuente: Tribuna