Temió por su vida: Conductora de Televisa se sincera sobre aterradora enfermedad en 'Hoy'

Ciudad de México.- La reconocida cantante y presentadora mexicana, Daniela Magún, brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el que una vez más confirmó que sí temió por su vida, cuando fue a parar al hospital y le informaron sobre un delicado padecimiento. Ahora, se ha sincerado de su aterradora enfermedad, y por primera vez reveló que sigue en tratamiento para sobrellevar la situación.

Hace unas semanas, Daniela confirmó para el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, que fue hospitalizada y se vio grave, pero que no quería hablar del tema. Pese a su negativa para contar qué pasó, en entrevista ara el mismo programa, acaba de revelar que se encuentra mejor, y que sigue en tratamiento, pero agradece a la vida se segunda oportunidad: "Bien, gracias a Dios bien, bien, todos los días mejor. Bien, gracias por preguntar. La verdad es que sí, sigo ya mi tratamiento hasta ahora de, para siempre, pero bien, agradecida con la vida".

Con respecto a su actitud ante estas situaciones, la intérprete de Te Necesito, destacó que en la vida hay complicaciones siempre hay complicaciones, ya sean emocionales y de salud, pero siempre es bueno saber como salir adelante y afrontarlas con la mejor actitud posible: "Sí, exactamente, ¿no? Hay baches en la vida y no todo sale como esperábamos, pero también es importante cómo salimos adelante".

Cambiando a otro tema de salud, confesó que ha estado en contacto con Federica Quijano para seguir su evolución en su problema de salud: "Claro que he podido hablar con ella, gracias a Dios está mucho mejor, recuperándose". Además, aprovechó para desmentir que Kabah esté de pleito y que vayan a separarse por estos malos entendidos: "De repente leemos que si Kabah, que si no, que si sí, estamos los cinco, estamos juntos, estamos haciendo conciertos los cinco juntos. No nos hemos separado; si nos separáramos, hiciéramos como, ¡ay algo!, la gira de la separación, yo qué sé".

Finalmente, de la misma manera que ha desmentido pleitos con los creadores de La Calle de Las Sirenas, Daniela también negó rotundamente que en Netas Divinas haya una lucha interna para sacar a su nueva integrante, Sofía Niño de Rivera, asegurando que se ha integrado muy bien, que se llevan bien y que en el día de la presentación, sí estaba marcado que hablara con la prensa ella sola.

Fuente: Tribuna del Yaqui