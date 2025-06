Terror en Televisa: Tras cáncer, actriz enfrenta dura enfermedad que la dejaría sin caminar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien ha trabajado en Televisa desde hace décadas y quien debido a una fuerte crisis acabó vendiendo dulces para sobrevivir, reapareció ante las cámaras de diversos medios y confirmó que está enfrentando una difícil enfermedad luego de que en el pasado tuviera una larga lucha contra el cáncer. El nuevo padecimiento incluso llevaría a la famosa a dejarla sin caminar.

Se trata de la comedianta mexicana Bettina Salazar, quien ha consolidado una gran carrera en la televisora de San Ángel apareciendo en programas como Matutino Express, TV de noche, Hoy y Sabadazo. De hecho fue en este última emisión donde la intérprete de 'Olga Sana' se despojó de su peluca para revelar que estaba luchando contra el cáncer y mostró su cabeza calva luego de haber iniciado con las quimioterapias.

Bettina Salazar enfrentó una larga lucha contra el cáncer

Aunque se encuentra libre de cáncer desde hace años, recientemente Bettina confirmó que está enfrentando otra difícil enfermedad. En entrevista con el programa De Primera Mano, la intérprete compartió que debido a los tratamientos a los que se sometió para combatir al cáncer, ahora sufre osteoporosis y esto la podría dejar sin posibilidad de caminar en el futuro:

Sigue avanzando la osteoporosis. Sí es delicado, pero ahí estamos con un tratamiento, lo más chistoso es que me caigo y no pasa nada, luego me caigo y no se me rompe hueso ni nada".

Además, agregó: "Bendito Dios yo me siento muy bien... ni Dios lo mande pero luego llega un momento en el que no se puede caminar, esperemos que no". Asimismo, Salazar compartió que dentro de poco acudirá a someterse a un nuevo chequeo: "Sigo con un tratamiento, sí he avanzado, dentro de 15 días tengo mi cita para ver cómo va, yo espero que se detenga, vamos a esperar que eso arrojen ahora los estudios".

Finalmente, Bettina compartió que debido al riesgo que existe de que ella no pueda volverse a subir a un escenario, está buscando una forma de invertir su dinero: "Quiero poner un negocito, quiero poner unas paleterías, espero que no, esperemos parar todo esto, de repente ya no es tan fácil correr para agarrar un avión, yo me quiero morir en la raya", declaró la famosa.

