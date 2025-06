Tras ser vetada, Ana Martin revela detalles del acoso por el expresidente Luis Echeverría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ana Beatriz Martínez Solórzano, una de las actrices mexicanas más reconocidas, de nombre artístico Ana Martín, confesó en el mes de abril haber rechazado al expresidente Luis Echeverría, lo que le costó que fuera vetada del cine mexicano; como se recordará, desde sus inicios conquistó al público, pues es una mujer con talento, belleza y gracia, lo que ocasionaba que los hombres gustaran de ella, como en el caso del exmandatario en los años 70.

A sus 78 años de edad y con una carrera más que gratificante, expresó en entrevista con Yordi Rosado el poco gusto que tiene por los políticos: “No me gustan los políticos, son horrorosos y no me gusta cómo se visten”, dijo la actriz; esto después de mencionar cómo hace años la Asociación Civil Periodistas Cinematográficos de México (PECIME) realizaba fiestas por los estrenos de películas, en una de las cuales Echeverría llegó al evento.

A lo cual Martin señaló que regresó a su cuarto a dormir, pero en la madrugada recibiría una llamada en donde el mandatario le pedía que se fuera a Los Ángeles, California, por lo que se negó. “Le dije: ‘Usted me está faltando al respeto, porque no le dije en qué cuarto estaba y no tiene por qué hablarme a estas horas, y menos me voy a ir con usted', y le colgué”, expresó la actriz.

Después de esto, estaría en veto durante 5 años. “Gracias a un señor presidente me pusieron en una lista negra”, dijo la actriz en el programa ‘Todo para la mujer’. Solo fue capaz de hacer un papel en una película de Pepe Estrada y después nada, hasta que el director de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, mayormente conocido por 'El Tigre', le mostró su apoyo, aunque antes le preguntó si no le interesaban los beneficios que podría tener.

Al final, Ana Martin se mostró firme ante la decisión que ya había tomado, a lo que el director le hizo llegar instrucciones a Ernesto Alonso, con las palabras: "Tengo aquí a una que está loca, la metes en todas las novelas, en todo lo que puedas meterla porque necesita trabajar, no va a tener trabajo", contó la actriz. Después ganó popularidad en los formatos para televisión, pero mayormente no regresó al cine.

Fuente: Tribuna