Valeria Márquez: Sale a la luz inesperada confesión sobre la 'asesina' de la influencer

Ciudad de México.- El tan polémico caso de Valeria Márquez, sigue dando mucho de que hablar, debido a que recientemente la propia Vivian de la Torre, que es denominada como la supuesta asesina de la influencer, por un detalle de como ocurrió la muerte de la originaria de Jalisco, acaba de hacer una inesperada confesión con respecto al último día de vida de la famosa creadora de contenido.

Valeria desgraciadamente fue asesinada en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco, mientras que hacía un 'live' en TikTok, y a casi un mes de esta terrible situación no se tiene un culpable o un sospechoso bajo arresto. Pese a que oficialmente no hay culpables o sospechosos, públicamente se ha señalado a Vivian, por el hecho de que durante el en vivo le envió un mensaje para pedirle que se quedara porque le envió un regalo y quería ver su rostro al recibirlo.

Ahora, durante su entrevista con Fabián Pasos, mejor conocido como 'Mafían', Vivian acaba de confesar que en efecto, tenía apenas un par de meses que se había reconciliado con Márquez, pero destacó que su pleito fue solo por un malentendido que se dio por otra amiga, quien creyó que intentaba acercarse al mismo hombre que a esa amiga le interesaba, causando discusiones y que se distanciaran por varias semanas, pero que al final lograron aclarar todo y se perdonaron por completo, sin rencores y mucho menos sin motivos para causarle la muerte a su amiga.

Tras esto, por primera vez desde el asesinato de Valeria, de la Torre declaró que el que ella le pidiera a su amiga que esperara por sus regalos, no fue por absolutamente nada que tuviera que ver con el asesinato, asegurando que no sabía nada de ello, sino que la notó muy triste y buscaba animarla con su obsequio: "Cuando le dije 'quédate, quiero ver tu cara', fue porque iban a llegar mis regalos. Nada tenía que ver con el ataque que ocurrió 25 minutos después".

Ante esta situación, declaró que cuando ocurrió su asesinato y Valeria quedó inerte, primero pensó que era una broma, y cuando se dio cuenta que no, llamó de inmediato a familiares de su amiga, para que hicieran algo, llamaran a la Policía, destacando que estaba en shock y aún no podía creer lo que pasó: "Cuando hice acercamiento para ver mejor la imagen, me di cuenta de que no era una broma. Entré en shock. Llamé de inmediato a sus tíos. Valeria era muy expresiva, hacía bromas todo el tiempo. Si hubiera sentido que estaba en riesgo, se habría ido"

Finalmente, destrozada, dejó en claro que ella no tuvo culpa alguna, y que simplemente le echaron la culpa por tener un lindo gesto con su amiga: "Me echaron la culpa cuando lo único que hice fue demostrarle amor". Además de todo, entre lágrimas que ni le dio su último adiós, porque la familia no le dio un brazalete por el tema de seguridad: "No pude estar con ella en sus últimos momentos ni en su despedida".

Fuente: Tribuna del Yaqui