'VLA' expone que Pablo Lyle saldrá antes de prisión; Andrea Legarreta desmiente liberación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se está comenzando a especular que el reconocido actor, Pablo Lyle, podría llegar a salir antes de prisión, a causa de su buena conducta, incluso en Venga la Alegría, han dado los motivos que hacen sospechar que pronto se le vería por las calles. Por otro lado, Andrea Legarreta desde hace meses sostiene que no se puede adelantar su salida, desmintiendo liberación anticipada, ¿acaso habrá cambios en esto?

Desde que se informó que el actor de Televisa fue trasladado de su prisión hacía Everglades Correctional Institution, se ha especulado que esto podría ser un indicio de que Pablo podría salir antes de su tiempo de condena por asesinato a un hombre en Miami. Ahora, en el matutino de TV Azteca, han reafirmado esta teoría, señalando que no solo es un cambio a una cárcel de menor seguridad, sino que cuenta con más privilegios y menos restricciones, como que es un dormitorio abierto, y puede estar más en contacto con su familia.

El reportero Gabriel Cuevas, declaró que además de que es una mejoría en las condiciones de su vida cotidiana dentro de la cárcel, también es una señal de que lo están preparando para que posiblemente sea este 2025 su salida y se pueda reintegrar a la sociedad: "Representa una mejoría en sus condiciones carcelarias. Este nuevo retorno podría facilitar su reintegración gradual, a la vida fuera de prisión".

Esta no es la primera vez que se dice que su condena de cincos años de prisión, dada en el año del 2023, no va a cumplirse al 100 por ciento gracias a los privilegios del buen comportamiento, ya que hace un par de meses, Juan Osorio declaró que tenía trabajo para Lyle cuando saliera, mencionando que tenía entendido que podría ser antes de tiempo, incluso que sería en el año actual o comienzos de 2026.

Pero, por su parte, la presentadora del programa Hoy, en marzo de este 2025, afirmó que la salida anticipada tiene un límite y es en diciembre del 2026, debido a su comportamiento, por lo que asegura que no podrá salir antes de finales del 2026, pidiendo que no se especule más sobre esta salida: "No, no es verdad. O sea, por lo pronto no, la fecha que tiene es diciembre o finales del año que entra. Esa es su fecha. Y esto es quitando los días que según el estado de Florida, va quitando por buen comportamiento. O sea, de acuerdo a la suma de los días, será finales de diciembre".

Fuente: Tribuna del Yaqui