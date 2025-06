Alejandra Ávalos se lanza en contra de estas actrices de Televisa; piden las investiguen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Alejandra Ávalos, continúa sosteniendo su versión en su denuncia pública contra Laura Flores y Erika Buenfil, a quienes señala de haberla atacado verbalmente durante uno de sus conciertos hace varios años. Incluso durante una reciente en entrevista pidió que las investiguen por el bullying que afirma le hicieron las dos actrices de Televisa hace varios años en el pasado.

Hace un par de meses, la reconocida exintegrante de GranDiosas, declaró que tanto Flores como Buenfil en conjunto le gritaron cosas muy ofensivas mientras que ella estaba sobre el escenario realizando su trabajo, destacando que eran cosas relacionadas con su físico: "En alguna entrevista yo recordé que en algún show de El Patio, llegaron ellas dos y se sentaron pegaditas al escenario. Me empezaban a gritar cosas, pero al principio yo no escuchaba qué era lo que ellas me decían porque la música era muy fuerte".

Y cada vez que había un silencio musical, ya escuchaba lo que me decían cosas, adjetivos descalificativos de mi físico, de cómo estaba cantando, de que si estaba todo horrible, de que si no", agregó.

Ávalos contó en el programa Todo para la mujer que, en un principio, pensó que era parte de un juego o que sus colegas lo hacían para hacerse notar, pero lamentablemente descubrió que no fue así: "Y entonces yo dije: 'Me lo están diciendo de broma porque quieren que las voltee a ver y les diga: 'Ay, amigas, no, oigan, público en general, aquí están mis amigas que vinieron a verme', ¿no? Pero resulta que no fue así. Las presenté, se pararon, saludaron, todo. Termina ese momento y sigue todo el show y otra vez".

Debido a que Alejandra y la expareja del periodista Lalo Salazar se han visto en algunos eventos y se espera que hasta compartan tarima próximamente, la cantante aclaró: "Laura dice que no se acuerda y que como la canción de Thalía. Que si no se acuerda, no pasó. Y bueno, Erika siempre ha sido desmemoriada, entonces pues no me extraña. Pero a mí, que yo viví la situación del bullying, que no sé cómo se pueda llamar en ese momento bullying profesional, artístico, laboral. Sí lo viví en un recinto mío, público, pero mío, donde yo era la que tenía que dominar el temple para no caer en provocaciones".

Ante la duda sobre lo que habría incitado esta reacción de sus compañeras del medio, Alejandra solicitó que los periodistas hagan su labor y cuestionen tanto a Laura como a Erika para que se pueda descubrir esta interrogante, negando rotundamente que ella tuviera un amorío con alguna de las parejas de ambas: "No, porque yo nunca compartí amores con ninguna, ¡eh! Déjame decirte, no, mis amores eran para mí y ya".

Finalmente, Ávalos puntualizó que tampoco tuvo diferencias con ellas por alguna telenovela, afirmando que ella desconoce completamente que fue lo que sucedió que a ellas les molestó al punto de hacer lo que le hicieron mientras ella solo trabajaba sobre el escenario: "Tampoco. No hermosa, porque yo sí hacía audiciones; a ellas les daban el personaje. No sé qué pasó, también lo desconozco y me encantaría saberlo, pero si no se acuerdan, pues no pasó",

Fuente: Tribuna del Yaqui