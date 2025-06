Ángela Aguilar sueña con ser Flor Silvestre en cine y propone a Nodal como Antonio Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar que desde niña Ángela Aguilar ha estado envuelta en el entorno musical en una reciente entrevista para Billboard confesó que le gustaría incursionar en el área de la actuación. Lo que impresionó a muchos usuarios de las redes sociales es que hasta mencionó que sí se veía interpretando a su abuela Flor Silvestre y acompañada de su esposo Christian Nodal a quien lo visualizaba como su abuelo, Don Antonio Aguilar.

Además, para la intérprete de Ahí donde me ven le ayudaría bastante su forma de ser "dramática", pero su conversación no se quedó ahí porque añadió que le resulta bastante tentador un personaje de villana, aunque más haya de todo su prioridad es darle vida a la protagonista de El rayo de Sinaloa (1958): ¿Soy muy dramática, me encantaría. Creo que sería una gran expresión de mi drama”, afirmó.

Pero la gota que realmente derramó el vaso es cuando la hija de Antonio Aguilar dio a entender que Nodal podría ser un digno representante de El Charro de México y que los únicos inconvenientes serían la gran cantidad de tatuajes que tiene en todo el cuerpo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el sonorense originario de Caborca, no ha manifestado su opinión sobre el tema.

“Realmente me gustaría ser como mi abuela, pero en una película de acción real, como una biopic o algo así. Eso sería genial”, señaló. Sin embargo, también recalcó que en caso de lograrse habrían algunos problemas y principalmente los relacionados con los tatuajes que tiene el intérprete de Botella tras botella: "Mi esposo tiene tantos tatuajes para ser mi abuelo, que eso no funcionaría”, dijo entre risas.

Finalmente, Ángela Aguilar en su más reciente videoclip A dos de borrarte, precisamente se inspiró en la interpretación de Una sola caída, tema incluido en el álbum Flor Silvestre, Vol. 2, de 1964. En las imágenes de su nuevo disco Nadie se va como llegó que contiene 12 canciones, se puede apreciar a la joven con un vestido y el cabello semejante aquellos peinados que se hacía en su juventud Flor Silvestre.

