Belinda habla sobre la posibilidad de sacar en algún momento un disco de música ochentera

Ciudad de México.- Belinda siempre se las ingenia para sorprender a sus fans, y claro en toda ocasión con buenas noticias. Pues va a participar en la nueva serie titulada Mentiras, en donde cautivo a sus seguidores con su melodiosa voz al interpretar Él me mintió de Amanda Miguel. El papel al que le dará vida es al de Daniela, en donde la trama gira en torno a Emmanuel, a quien sus hijas le descubren todas las mentiras que estuvo guardando durante años.

Pero eso no es todo, ya que una de ellas fue quien lo mató y ahora deberán descubrir quien lo hizo. Fue el pasado martes 10 cuando el elenco estuvo presente en la alfombra rosa para la presentación de la serie, en donde lucieron espectaculares con vestidos de galas que resaltaban la belleza de las actrices, Belinda, Mariana Treviño, Regina Blanón y Diana Bovio. El estreno se espera para el próximo 13 de junio en la plataforma de streamig Prime Video.

Se espera el estreno de la serie/ Créditos: Instagram

Pero sin duda quien se robó las miradas de la noche fue Belinda, al lucir un vestido Versace color rosa. Durante la alfombra, la cantante habló al respecto de su personaje, y mencionó el reto que significó interpretarlo. Por otro lado, no pudo dejar pasar la oportunidad para externar su admiración hacia Amanda Miguel, resaltando que su interpretación fue hecha con cariño y el estilo que tanto la distingue. "No sé si escuchó la versión, ¿la escuchó? Pues espero. No, claro, porque es una gran, gran, gran compositora, cantante", comentó.

La admiro muchísimo, y todo lo que hice pues fue con mucho respeto, amor, dando una versión distinta, ¿no? Una versión distinta de lo que es la canción. Amanda Miguel me encanta. Amanda Miguel es espectacular”, dijo con gran emoción. Otras de las cosas que mencionó la interprete fue que no descarta la idea de que en un futuro pueda grabar un disco con covers, cual tendría la intención de hacerlo para traer de nuevo los clásicos de cantantes como Rocío Banquells, Yuri, Daniela Romo, entre muchas más.

Por el talento que a demostrado la cantante se ha podido ganar al público, pues su voz tan versátil y sus melodías con letras pegajosas, han dejado ver que Belinda es una gran promesa para el mundo musical y en caso en que decida traer de vuelta los grandes éxitos de las famosas cantantes de la época, de seguro va aser respetando la esencia que tanto las caracteriza. "Pues estaría increíble, me encantaría y sería un honor para mí. Son grandes cantantes a las que admiro, tienen todo mi respeto, toda mi admiración, y por supuesto que han servido de inspiración no solamente para mí, sino para muchísimas cantantes en el mundo", dijo.

