¡Con su papá no!: Melenie defiende a Arturo Carmona tras 'maltrato' a Alicia Villarreal

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Melenie Carmona, ha dejado en claro que no permitirá difamaciones, por lo que no dudo en salir a defender a Arturo Carmona, su padre, después de que se filtrara un video en el que se narra un presunto maltrato físico contra su entonces esposa, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal. La joven pide que se respete a su familia en este momento tan complicado.

En medio de la controversia que existe entre Alicia y su aún esposo, Cruz Martínez, la presentadora mexicana, Blanca Martínez, conocida como 'La Chicuela', se volvió el centro de atención cuando se viralizó un video en el que aparece leyendo una carta de la cantante de rancheras, narrando un supuesto momento de agresión de Carmona en su contra: "Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, me decía cosas horribles y me cacheteó, me azotó contra la pared; sentí tanto miedo; sentí tanto miedo pero aún así me fui tras de él porque se fue al cuarto de la bebita (Melenie)".

Como era de esperarse, el actor de melodramas como Un Camino Hacía El Destino, salió a defenderse, asegurando que Blanca ya se había disculpado por esa carta que causó tanto daño a su familia, y ahora considera que el exhibirla de nuevo es ridículo y nada relevante, solo por el caso entre Martínez y la intérprete de Ay Papacito: "Esto es ridículo, ya basta de que todo el mundo se esté subiendo al carrito de los problemas ajenos, ya. No seas ridícula, Blanca Martínez, de verdad. Cuando quieras hablar conmigo, aquí estoy. Y te recuerdo, te agradezco disculpas de hace 25 años. Ya basta, neta".

Por su parte, la exparticipante de Juego de Voces empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que defiende de manera contundente a su padre y destroza a 'La Chicuela', declarando que solamente se veía hambreada al filtrar de nuevo dicho video: "Consejo del día: no se metan en chismes ajenos ni quieran buscar protagonismo en un lugar en donde nadie los ha mencionado ni nadie los conoce porque se ven super hambreados, sorry".

De la misma manera, la única hija de Carmona con la exvocalista de Grupo Límite, declaró que solamente quiere lucrar con el sufrimiento de una familia que busca la manera de salir adelante pese a todos los problemas que hay alrededor: "Imagínate querer lucrar con los problemas de una familia y el sufrimiento de una familia nada más para salir porque ni en tu rancho te conocen, cada quien". Blanca sigue negando ser causante de la viralización de dicho video.

Fuente: Tribuna del Yaqui