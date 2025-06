Dejó su país para triunfar en Televisa y terminó en la ruina; ahora trabaja en una tienda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen colombiano, Daniel Ruenes, tenía un sueño grande y ese era triunfar en Televisa, al igual que en el mundo de la moda a nivel mundial, por lo cual decidió dejar su país natal y perseguir su meta de vida, cumplir lo que él veía para su futuro, sin embargo, las complicaciones lo hicieron terminar en la ruina y actualmente se encuentra trabajando en tienda de conveniencia.

Tras varios trabajos en su natal Colombia, Ruenes en el 2021 recibió su primera oportunidad laboral en México y decidió aceptarla, venirse solo a un país desconocido y seguir sus sueños, bajo la esperanza de mucho trabajo y un futuro prometedor. Por desgracia las cosas no fueron tal cual lo planeó y pasó de foros de TV y pasarelas a una caja en la tienda de conveniencia más famoso en el mundo, el Oxxo. Para TV Notas, el actor afirma que no se rinde y espera sobresalir de nuevo.

Para la revista de espectáculos, el actor de La Rosa de Guadalupe, mencionó que en el mundo de las pasarelas y de los sets de televisión, todo se trata de tocar puertas y pasar por varias marcas, pasar por momentos en los que llueven las oportunidades, y otros en los que simplemente no pasa de esa manera y se debe de ser paciente aunque sea difícil: "Las oportunidades no llegan. Te desesperas, porque no pasa nada, y siendo extranjero pues es más complicado. Fueron muchas cosas para mí y, la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora".

Daniel como modelaje. TV Notas

El también actor de Como Dice El Dicho, confesó que tiene cinco meses trabajando en dicha tienda, y que con lo poco que gana ha aprendido a sobrevivir y buscar la manera de salir adelante, a adaptarse, porque cuando llegó ganaba 20 mil pesos por día, y ahora solo gana dos mil a la semana, destacando que tiene ganas de salir adelante pese a las adversidades y confía en que esto solo es un mal momento: "En Colombia tuve varios trabajos de modelo, pero aquí todo se dio más rápido. Después llegaron las oportunidades en la actuación y quiero pensar que lo que vivo es solo un bache en el camino".

Jamás pensé en el modelaje o en la actuación, porque tengo vitiligo y pensé que a las personas como yo no las querían dentro de la industria. Pensaba que esto no sería para mí, porque uno no es hermoso al estándar de belleza que se maneja. Los actores son musculosos, rubios y de ojos verdes, y sabía que no encajaba ahí, pero lo logré", agregó.

Ruenes declaró que actualmente está al pendiente de que salgan a la luz dos proyectos para los que quedó en la empresa de Emilio Azcárraga, mencionando que ha sido muy doloroso ver como su carrera sigue cayendo y no sabe que hacer, porque está en ceros: "Me preguntaba: '¿Ya no soy bueno?'. Me ponía a llorar. Toda mi vida he dicho que no tengo depresión, pero ahora sí lo acepto. Es algo con lo que he cargado toda mi vida y, aunque ahorita lo reconozco, no he pedido ayuda profesional".

Daniel Ruenes. Internet

Desgraciadamente, confesó que desde que era niño su madre lo maltrató y aprendió a decir que todo estaba bien, pese a que no era así, afirmando que nadie sabe lo dura que ha sido su vida, pero que eso no lo detiene, y pese a que ahora no tiene para comer, sigue haciendo ajustes para ayudar a su familia, pagar la renta y todo bajo la esperanza de que las cosas van a mejorar pronto: "De colaborar con marcas súper top, ahora estoy en una tienda de conveniencia, y no me da pena decirlo. La vida cuesta, pero no hay que darse por vencido. La gente piensa que es fácil quedarse en un proyecto, pero hay que seguir intentando".

Vivo cerca de aquí. Entonces voy y vengo caminando. Sigo en castings y trato de que se me vuelvan abrir las puertas en el medio. Tengo fe en que todo esto mejorará", concluyó.

Daniel en la tienda de conveniencia. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui