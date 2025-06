"Es grave": Tras renunciar a 'LCDLF México', filtran triste noticia de Cecilia Galliano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Cecilia Galliano, al parecer está pasando por un momento familiar grave, que estaría afectándola profundamente. Después de la polémica por renunciar a La Casa de los Famosos México 3, una reconocida exactriz de Lagunilla Mi Barrio, al hablar ante la prensa, filtró triste noticia de su colega, que sorprendió a todos. La ex de Sebastián Rulli, asegura que su salida del reality show es solamente porque no llegaron a acuerdo económico.

En la reciente presentación de la nueva temporada de Príncipe de Barrio, Galliano estuvo ausente por temas personal, sin embargo, su nombre salió a relucir y dio mucho de que hablar, debido a que Rosa María Noguerón, productora del proyecto y del reality show de Televisa antes mencionado, causó preocupación al revelar que la actriz está pasando por "momentos difíciles". Al parecer esto también sería parte del porque no estará como presentadora en La Casa de los Famosos México.

Ante esta situación, la excompañera de Sabadazo de Cecilia, que además es una amiga cercana y siguen colaborando en proyectos juntas, Alma Cero, con este tema, no quiso entrar en detalles, pero sí dejó en claro que es por cuestiones delicadas sobre el estado de salud de su madre: "Espero que pronto esté bien, creo que es un problema familiar y, me atrevo a decirlo, el tema de su mami". Aunque Cero no dio detalles, se ha comenzado el rumor que su progenitora "está grave".

Finalmente, la actriz de María de Todos los Ángeles, aseguró que Cecilia sabe bien que cuando sea necesario y lo necesite, puede llamarla o mandarle un mensaje para pedir ayuda de cualquier tipo y todos los actores del mencionado proyecto van a estar para ella y apoyarla en lo que sea: "Está a un mensaje y una llamada de pedir ayuda y lo que ella necesite porque es una hermana para nosotros, es una amiga entrañable, una gran compañera, generosa, amorosa, entregada. Aquí estamos, a un simple mensaje y una llamada, lo que sea, aquí nos tiene".

Cabe mencionar que la actriz de Tal Para Cual, no ha hablado de su madre, ni dado algún mensaje sobre su salud, pero en recientes entrevistas ha dejado en claro que es el motor de su vida y que cada que la ve se llena de amor, pero también de ansiedad de saber que podría no volver a verla: "Ella siempre me da fortaleza. Cuando llego a diciembre la veo más viejita, entonces es un amor que me da ansiedad y siempre todos los años hablamos de 'qué pasaría si te pasa algo'. Ella tan fuerte así como 'Sí me pasa algo yo como madre no te debo nada, tú como hija no me debes nada'".

