¿La vetó de TV Azteca? Jolette lanzaría fuerte acusación contra Pati Chapoy; haría brujería

Ciudad de México.- Tal parece que Pati Chapoy está a punto de verse envuelta en un largo escándalo, ya que se asegura que la polémica cantante y presentadora mexicana, Jolette, habría confesado secretos de su pasado, en los que lanzaría fuerte acusación en contra de la mentora de Daniel Bisogno y Pedro Sola, entre las que se encontraría que de cierta manera la vetó de TV Azteca, y que supuestamente le haría brujería.

Siendo apenas una adolescente, Jolette se lanzó a la fama al formar parte de la cuarta generación de La Academia, donde dio mucho de que hablar, y no solo por su voz, sino por los enfrentamientos que llegó a tener con Lola Cortés, pues la denominada 'Juez de Hierro' hasta llegó a pedir ante cámaras que no le dieran ni un solo voto. Pese a que el público seguía votando por ella, la joven decidió retirarse ante la feroz crítica de todo el jurado, en especial de Cortés, y aunque todo parecía indicar que obtendría proyectos, se mantuvo alejada poco más de 10 años alejada de la industria.

Tras este amargo paso por la empresa del Ajusco, la cantante decidió probar suerte en Televisa y en el año del 2017 regresó a la TV con el programa Bailando Por un Sueño, y después como colaboradora recurrente en el programa Hoy, con su propia sección en la que aconsejaba sobre moda y belleza, Jolettips. Inesperadamente, de puntualmente presentarse semana a semana en el matutino, una vez más de la nada desapareció y ha mantenido un perfil bajo en el mundo del espectáculo desde entonces.

Pero ahora, su nombre regresa al centro del escándalo, debido a que en el canal de YouTube de Javier Ceriani, el polémico presentador, acaba de afirmar que un amigo cercano a la joven, le aseguró que la líder de Ventaneando, es una de dos periodistas que le hicieron brujería y magia negra para cerrarle las puertas del éxito: "Presuntamente, la famosa de hoy 41 años, ya tenía muchos proyectos planeados tras renunciar a La Academia, incluyendo su aparición en varios realities y hasta la conducción de un matutino. No obstante, todo se 'derrumbó de la noche a la mañana'".

Según las fuentes del expresentador de Chisme No Like, Jolette habría culpado directamente a una empleado del reality de canto del Ajusco, a Chapoy, evidentemente a Lola Cortés e inesperadamente a Joanna Vega-Biestro, de unirse para hacerle "macumba" en su contra y que por ello ya no ha tenido oportunidades: "Aunque no ha mencionado a nadie, nos cuentan que ella sabe muy bien que Chapoy no solo la detestaba, y no se diga de Lolita, hicieron todo para que no pisara un escenario".

Fuente: Tribuna del Yaqui