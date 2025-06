Madre de Gala Montes responde a ataques de la actriz de Televisa; niega ser homofóbica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, mayormente conocida por ser la madre de Gala Montes, recientemente ha empleado sus redes sociales para darle una contundente respuesta a su hija ante los severos ataques que lanzó en su contra por un nombramiento otorgado por la Comunidad LGBTQ+, en el inicio del mes del orgullo. La progenitora de la actriz de Televisa se mantiene firme y niega ser homofóbica.

Hace una semana, la señora Montes fue nombrada reina del orgullo LGBTQ+, y por ello va a encabezar la próxima marcha en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Crista dio un mensaje de agradecimiento a la comunidad y externó se sentía honrada por el reconocimiento, mientras que la intérprete de La Oportunidad salió a criticar la decisión de este nombramiento, afirmando que es "raro coronar a una persona que es homofóbica".

Como se sabe, antes de entrar a La Casa de los Famosos México, acusó abiertamente a su madre de ser homofóbica, declarando que ella era bisexual al igual que su hermana mayor, 'La Beba' Montes, y entre lágrimas declaró que su madre las había rechazado a ambas por este motivo, asegurando que por eso es que ni siquiera había podido hablar libremente de sus verdaderas preferencias.

En base a ello, es que la actriz de El Señor de los Cielos afirmó que a su punto de vista, su madre es de esas personas que dicen que no son homofóbicos y que aceptan a los gay lo suficiente para tener amigos de la comunidad, afirmando que ella a su madre ni siquiera pudo decirle nada por miedo, sabiendo que es de esa clase de personas: "Para mí sí fue muy triste. Nunca pude acercarme a ella y decirle: 'Mamá, a mí me gustan las mujeres también'. Yo empecé a vivir mi vida al máximo cuando empecé a aceptar mi sexualidad. Ya son otros tiempos y no tenemos que tenerle miedo a la sociedad ni a nuestros padres".

Ante estas declaraciones, la señora Montes ha decidido emplear su cuenta de Instagram para negar esto, compartiendo un fragmento de lo dicho por la creadora de Takara en su contra, afirmando que ellas dicen que es homofóbica, pero que no lo es, y después, en otro video, salió a declarar: "Yo no tengo ningún problema con que sea (bisexual). Yo me enteré el día que lo declaró. Yo no lo sabía. Nunca me di cuenta. Dice que soy homofóbica. No lo soy. Mi otra hija también es bisexual. Yo las voy a querer como son. Yo no sabía. He sido una madre presente para las dos".

Crista responde a Gala y a La Beba. Instagram @sargentomatute

Fuente: Tribuna del Yaqui