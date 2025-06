¿Murió Adela Noriega? Estremece en Televisa el triste final de la actriz de 'Amor Real'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante casi dos décadas, la vida de Adela Noriega ha sido todo un misterio debido a que la famosa desapareció del medio artístico de forma repentina y sin anunciar su retiro definitivo de la industria del entretenimiento, pese a que fue de las protagonistas más cotizadas de Televisa. Desde un posible diagnóstico de cáncer hasta rumores de su muerte, las especulaciones no han faltado por la desaparición de la famosa.

Durante las primeras horas de este miércoles 11 de junio, en diversas redes sociales como TikTok se viralizó la noticia de que Adela Noriega murió, lo cual estremeció a todo su público y fanáticos que rogaban verla actuando otra vez. "¿Es cierto que la actriz mexicana Adela Noriega falleció?", preguntaron algunos usuarios, luego de que una cuenta publicara un video dando esta terrible noticia.

Sin embargo, la noticia sobre la muerte de Adela Noriega podría ser falsa, ya que hasta la fecha de publicación de esta nota, ninguna fuente oficial lo ha confirmado. Además, es importante recordar que esta no es la primera vez que medios de comunicación y usuarios de redes sociales reportan que murió Adela, ya que esta 'fake new' ha sido recurrente desde su desaparición del Canal de Las Estrellas.

El pasado 2024, Shanik Berman ventiló que la razón por la que Adela había abandonado su carrera era porque no le gustaron las críticas del público cuando se le comenzaron a notar los años y tampoco aceptó proyectos donde ella no fuera la protagonista: "Ella era protagónica o nada y la hicieron mie…, fueron horribles con Adela porque ya no parecía quinceañera... sí, Adela ya no quiso pasar a ser la mamá, la antagonista o co-protagónica".

Como se recordará, la carrera de Noriega comenzó cuando ella era muy joven y apareció en comerciales y videos musicales de famosos cantantes como Luis Miguel. Más tarde, se convirtió en la protagonista por excelencia de Televisa, estando al frente de los elencos de Yesenia, Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, Amor Real, El Manantial y Fuego en la sangre.

Desafortunadamente, a partir del melodrama que realizó en 2008, donde compartió créditos con Eduardo Yáñez, Nora Salinas, Jorge Salinas, Pablo Montero y Elizabeth Álvarez, Adela abandonó la industria artística y se apartó para siempre de los reflectores. Se especula que actualmente Noriega radica en alguna ciudad de Florida y que se dedica a las bienes raíces, además de que se especula que tuvo al menos un hijo. Muchos dicen que el padre de este podría ser el expresidente, Carlos Salinas de Gortari, pero no está confirmado.

Adela Noriega fue una de las máximas estrellas de Televisa

Fuente: Tribuna