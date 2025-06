Pati Chapoy hunde a Melenie y Arturo Carmona; defiende a Alicia Villarreal en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Arturo Carmona ha aparecido en todos los titulares de la prensa a raíz de que la periodista Blanca Martínez, conocida como 'La Chicuela', revivió el escándalo del supuesto episodio de violencia que vivió Alicia Villarreal con su primer esposo y padre de su hija Melenie Carmona. Debido a que tanto el actor como su hija han estallado contra 'La Chicuela', hace algunos momentos Pati Chapoy salió a dar su opinión.

Todo comenzó porque la tarde del martes, Arturo usó sus redes sociales para criticar que Ventaneando abordara esta situación, que tuvo lugar hace más de dos décadas: "En lo que me concierne, ayer vino la televisora que acaba de sacar hace unos minutos un reportaje de la famosa Chicuela, de Blanca Martínez. Les di una entrevista explicando con detalle todo lo que esta señora dijo en su momento y lo voy a volver a repetir y ahora con más detalles,", dijo.

Poco después, el artista consideró injusto que la información se presente de manera incompleta o sesgada, y así lo refirió: "De esa famosa carta que dice que recibió de tal persona, se disculpó después por el daño que hizo, conmigo. Blanca Martínez, ¿no me ofreciste disculpas? ¿Y querías disculparte con mi familia y mi mamá no te recibió? ¿No dijiste que era tu trabajo? Que el chisme era parte de este ambiente".

Sin ocultar su enfado, el exgalán de Televisa añadió: "Me veo en la necesidad de decir esto porque ya es demasiado, se me hace muy injusto que las cosas no las digan como son, y si vienes, y me preguntas, y me entrevistas, y te doy detalle, y te doy mi tiempo para poderte aclarar lo sucedido, no lo pongas, sumando la información que esta persona erradamente está dando".

Además, el también empresario manifestó su deseo de poner fin al controversial asunto, destacando que todo lo dicho en su contra es mentira "Que sí, sí recibió una carta, sí la leyó, por supuesto que sí, pero después dijo que era falso todo, que era inventado, que todo era por rating y por espectáculos, porque ese era su trabajo. Blanca Martínez. En fin, no voy a hablar más del tema porque no hay caso", culminó.

Por su parte, la propia Melenie también saltó en defensa de su padre y le pidió a 'La Chicuela' no meterse en chismes ajenos. Tras conocer la situación, Pati Chapoy aprovechó las cámaras de Ventaneando para decirle a Arturo que su enojo contra Blanca no tiene fundamentos y además recriminó a Melenie por haber grabado un video para defender a su papá, mientras que a Alicia no le ha demostrado su apoyo de forma pública tras denunciar por violencia a Cruz Martínez.

Me llama la atención que esté en contra de La Chicuela, que no lo dice abiertamente, pero se entiende, defendiendo a su papá... Yo no he visto un video, Melenie, defendiendo a tu mamá, es mucha más grabe lo que está viviendo en este momento tu mamá por las denuncias de un señor que estuvo a punto de matar a tu mamá, pero bueno, hasta aquí mi reporte", dijo Chapoy de forma contundente.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando