'Redadas inhumanas'; Kim Kardashian alza la voz en contra de las redadas antimigrantes

Los Ángeles, Estados Unidos.- Kim Kardashian, quien se volvió famosa por el popular show de televisión de su familia 'Keeping Up with the Kardashians', se ha convertido a lo largo de los años en una abogada, esto después de años de su activismo por la reforma del sistema judicial de EE. UU. Denunció el día 11 de junio las redadas del servicio de inmigración de Estados Unidos (ICE), llamando a estas como 'inhumanas', defendiendo así a los migrantes que forman parte de la sociedad estadounidense.

Como se ha podido seguir en noticiarios y a través de redes sociales, la situación en algunas de las ciudades más importantes del país, así como algunas denominadas como estados santuario, se ha visto entremezclada con las protestas por las redadas, por las cuales algunos de los famosos han salido a hablar sobre el tema; Kim, de 44 años, por medio de Instagram, publicó una historia, en la cual inició hablando sobre el ICE.

Cuando nos dicen que el ICE existe para mantener nuestro país seguro y deportar a criminales violentos, está bien", empezó la empresaria.

Siguió expresando su descontento con la forma en que están tratando a las personas que también son parte de la sociedad americana: "Pero cuando vemos a gente inocente y trabajadora siendo arrancada de sus familias de maneras inhumanas, tenemos que levantar la voz. Creciendo en L.A., he visto cuán profundamente los inmigrantes están integrados en el tejido de esta ciudad. Son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase y trabajo, y familiares", escribió en su texto.

En la parte final de su historia, mencionó que no debían hacer la vista gorda ante esta situación por miedo, ya que la injusticia impediría que las personas vivan libremente y de manera segura. Finalizó la hija del abogado de alto perfil Robert Kardashian: "No podemos hacer la vista gorda cuando el miedo y la injusticia impiden a la gente vivir sus vidas de manera libre y segura. Tiene que haber una vía MEJOR".

Además de esto, publico un video de los premios BET, donde la cantante Doechii, durante su discurso por ser premiada como mejor artista femenina, se pronunció también en contra de las redadas. Dijo: "Todos merecemos vivir con esperanza y no con miedo. Quiero que todos vosotros penséis en qué tipo de Gobierno es este que, cada vez que ejercemos nuestro derecho democrático a protestar, despliega el Ejército contra nosotros”.

Fuente: Tribuna