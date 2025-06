Saskia Niño de Rivera comparte que el padre de su hijo con Mariel Duayhe es su hermano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La activista Saskia Niño de Rivera reveló quién es el padre de su hijo con su esposa Mariel Duayhe, cofundadora de Reinserta y agente deportiva. El bebé al que nombraron Piero nació el 11 de enero, aunque en ese entonces no se conocía quién era el padre del bebé, ya que el embarazo fue por medio de fecundación in vitro, a lo que la activista sorprendió con la noticia de que su hermano fue el donante de espermas.

Durante el podcast de Aislinn Derbez, La magia del caos, contó cómo ella deseaba volver a ser madre, tras tener una niña con su expareja, lo que su hermano sabía, y fue él quien propondría la idea cuando ella salió del closet. “Cuando yo salgo del clóset, mi hermano sabía el gran deseo que yo tenía por ser mamá otra vez y me dijo: ‘Si algún día quieres volver a ser mamá, yo con mucho gusto te dono mi esperma’”, cuenta la también conductora.

Idea que volvería a considerarse después; menciona que en una reunión con su familia y esposa, el tema volvió a salir, a lo que su esposa dijo que estaría bien si esto pasara, ya que genéticamente tendría los genes de ambas: “Me dijo: ‘Estaría increíble, porque entonces genéticamente sería de las dos el bebé’, porque al final, tú y tu hermano tienen los mismos genes... y me dio mucha ilusión que a Mariel le diera ilusión”.

Por otro lado, explico que no fue un procedimiento fácil, puesto que se requirió tratamiento hormonal así como acompañamiento emocional; cuenta que una de las cosas que la clínica les hizo hacer fue una evaluación con una psicóloga a los tres involucrados: “Primero la psicóloga se sentó con mi hermano a solas, lo cuestionó, y tuvimos una sesión padrísima los tres”; menciona que la profesional cuestionaba con el supuesto de distintos escenarios.

‘¿qué va a pasar si el día de mañana, Saskia y Mariel escogen una escuela que a ti no te gusta?’ y Luis Daniel le dijo que le daría su opinión como la ha dado con sus otros sobrinos”, explicó.

Finalmente, Saskia dejó en claro que, si bien su hermano es el donante y tiene un vínculo biológico con Piero, no es el padre e hizo la comparación de que los padres adoptivos no podrían decir que son papás porque no son sus hijos. Aunque toda la situación tuvo un acompañamiento psicológico y el acuerdo de todas las partes, en redes sociales ha causado que se divida la opinión, ya que mientras unos comentan que él sería el padre, otros defienden con la frase: “Padre es el que educa, no el que engendra”.

