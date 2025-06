¿Teme por su vida? Actor de Televisa habla de su cáncer; da fuerte noticia en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor de Televisa y estrella de realitys, Paulo Quevedo, hace un par de horas se presentó en pleno programa en vivo de Sale el Sol para sincerarse sobre su tan preocupante diagnóstico de cáncer, hablando sin tapujos de su situación actual con este tema tan delicado. El histrión aprovechó para dar fuerte noticia del proceso y revela si es verdad que teme por su vida.

A días de haber salido de La Casa de los Famosos All Stars, de Telemundo, Quevedo se sinceró y confesó que en efecto, era el participante al que le detectaron cáncer en la garganta, afirmando que él se sintió mal a los pocos días de ingresar, pero no fue hasta que ya estaba cerca de la gran final, que pidió un chequeo médico, en el cual, resultó que tenía dos bultos, siendo uno de ellos un nódulo cancerígeno.

Ahora, tras confesar que deberá de ser sometido a cirugía para extirparlo, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, se presentó en el matutino de Imagen TV, para aclarar ciertas dudas, comenzando con el hecho de que el término para su enfermedad es carcinoma papilar, y que dos especialistas se lo detectaron al tercer mes: "Fue algo que yo me empecé a sentir dentro de la casa, algo raro, quería aventarme mis palomazos con Paty Navidad y Rivera, y sentía algo raro, y me levantaba con la voz un poquito atrás y tenía que estar carraspeando todo el tiempo y dije algo no está bien aquí".

El actor de El Justiciero declaró que los médicos entraron a la casa para palparlo y llevaron el equipo necesario para hacerle un sonograma y después para extirpar un poco de la masa que tenía y hacerle la biopsia que confirmó el cáncer, destacando que los médicos le señalaron que no es nada grave y por eso siguió en competencia, pues está en paz y calma, de que no es algo severo hasta el momento: "A través de dos diagnósticos profesionales, de dos doctores, confortó un poco mi preocupación, me tranquilizó porque me dijeron que no era algo que tuviera que salir corriendo, y dije bueno, me quedaban tres semanas, y decidí quedarme, fue decisión mía".

Finalmente, señaló que dado a todo el estrés que se vive dentro de la competencia, sí cuestionó si era peligroso para su estado de salud permanecer dentro de la emisión, pero que supuestamente los dos médicos que lo atendieron coincidieron con que no era necesario y solo pidieron reducción en el azúcar por el momento: "A través de estos dos profesionales me dijeron que no, que no tenía nada que ver (el estrés con empeorar), no me ponía en riesgo, la azúcar es algo sí podía ponerme en riesgo".

Fuente: Tribuna del Yaqui