The Beach Boys, de luto: Muere Brian Wilson, líder de la banda que revolucionó el pop

California, Estados Unidos.- El universo musical está de luto, pues se ha confirmado la tan lamentable muerte del icónico cantante y compositor de 82 años de edad, Brian Wilson, conocido como el creador y líder de The Beach Boys, la exitosa banda de los 60's que revolucionó al pop. La noticia fue compartida por su familia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, donde manifestaron su profundo pesar y solicitaron privacidad durante este difícil momento.

Wilson enfrentaba una enfermedad neurocognitiva parecida a la demencia, diagnóstico que su familia hizo público en 2024 tras el fallecimiento de su esposa, Melinda Ledbetter Wilson. En enero de 2025, sus seres queridos solicitaron una tutela legal para poder encargarse de sus asuntos médicos y personales, debido al evidente deterioro de su salud. No obstante, hasta ahora no se han dado a conocer detalles específicos sobre las causas exactas de su fallecimiento.

Nacido el 20 de junio de 1942 en Inglewood, California, Brian Wilson fue el genio creativo detrás de The Beach Boys, agrupación que transformó el pop en la década de los 60's con su inconfundible California Sound. Junto a sus hermanos Carl y Dennis Wilson, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, fundó el grupo en 1961, alcanzando una fama sin precedentes, dando a la industria himnos de amor, como Darling.

Wilson fue el compositor y productor principal de la banda, responsable de algunos de los discos más influyentes de todos los tiempos, como Pet Sounds (1966), considerada una obra cumbre que impactó a artistas como Paul McCartney. Entre sus más grandes éxitos se encuentran Good Vibrations, God Only Knows, Wouldn’t It Be Nice, Surfin U.S.A. y California Girls, himnos que definieron una época y dejaron huella en varias generaciones.

A lo largo de su carrera, Brian Wilson fue galardonado con numerosos premios, entre ellos su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1988, el Grammy a la Trayectoria en 2001 y el Kennedy Center Honors en 2007. En el plano personal, estuvo casado con Marilyn Rovell de 1964 a 1979, y más adelante con Melinda Ledbetter, con quien compartió su vida desde 1995 hasta su fallecimiento en 2024. Fue padre de siete hijos, entre ellos Carnie y Wendy Wilson, quienes triunfaron en la música con el grupo Wilson Phillips.

Brian Wilson deja un legado eterno en la historia de la música. Su brillantez como creador y productor transformó el panorama del pop y el rock, dejando una influencia profunda en múltiples generaciones de artistas. Su familia, amigos y millones de fanáticos en todo el mundo lloran su partida y lo recuerdan como un visionario que llevó la música a otro nivel. Love & Mercy, como solía decir.

