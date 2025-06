Arturo Carmona niega violencia hacia Alicia Villarreal tras confesión de 'La Chicuela'

Ciudad de México.- El actor y empresario Arturo Carmona desmiente los cuestionamientos en su contra por los señalamientos realizados de violencia cuando estuvo casado con la cantante Alicia Villareal en 1998, en medio del pleito legal que ahora sostiene en contra de su actual pareja Cruz Martínez, por lo que se mostró molesto con la periodista Blanca Martínez, mejor conocida como 'La Chicuela' quien afirma tener una carta entregada a ella desde 2001.

Sobre los señalamientos de supuesta agresión contra Villarreal, Carmona fue enfático en negar los hechos mencionados. “No la violenté, no fue así. No pasó lo que en su momento esa carta famosa dijo. Inclusive, en esa misma época, aclaramos, limamos asperezas y todo quedó en paz”, recalcó.

“Yo no tenía el alcance del medio, yo no era famoso, yo no sabía cómo siquiera dar una entrevista, porque yo estaba en otro mundo, totalmente distinto. Que sí existió esa carta, más no existió realmente lo que sucedió. Te digo, en su momento se aclaró”, agregó.