¡Confirmado! Nodal buscó a Ángela Aguilar estando con Belinda; Pepe hace polémica confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 12 de junio, Pepe Aguilar apareció en el programa Ventaneando después de dar una reveladora entrevista a Pati Chapoy en la que hizo frente a las controversias que rodean a su hija Ángela Aguilar debido a su polémica relación con Christian Nodal. Entre una de las confesiones que hizo, el intérprete de regional mexicano admitió que el amor entre este par floreció desde hace años, incluso cuando el sonorense tenía pareja.

En primer lugar, el intérprete de Miedo explicó que él le contó la historia a su heredera sobre que su abuela Flor Silvestre siempre viajaba con una parrilla, al igual que ahora ella lo hace, confesión que le ha costado decenas de críticas y memes. Asimismo, el cantautor se pronunció ante el romance entre su hija menor y nacido en Sonora, admitiendo que la noticia sí lo impresionó: "í, yo creo que se sorprendió hasta ella, ¿no? Y también Christian, fue muy rápido", reconoció.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocieron cuando eran menores

Después, Pepe recordó que que ellos se conocieron cuando ambos eran adolescentes y considera que desde ese momento, había química. "Sí se veían y yo creo que sí latía su corazoncito. Pero pues estaban muy chiquitos" recordó. Acto seguido, Aguilar dejó entre ver que Nodal buscaba a Ángela cuando ya estaba conquistando a sus exparejas, Belinda, y Cazzu, madre de su hija Inti.

Después, durante la pandemia, tengo entendido que se empezaron a hablar otra vez. Pero, pues estábamos encerrados cada quien en su casa, ¿no? Claro. Y cuando recién salió, creo que Christian empezó con otra relación, y pues ya, ya no siguieron. Y después con otra relación y luego ya empezó con Ángela, ¿no?", añadió.

Hay que recordar que Nodal y Belinda iniciaron su relación amorosa desde mediados de 2020. Por otro lado, Pepe también subrayó cómo fue su reacción al enterarse del nuevo amor de Ángela: "No, sí me sorprendió. Sí me sorprendió porque fue muy rápido. Ya después entendí, ‘ah, ok, andaban enamorados de chiquillos’. Era un amor platónico ahí, y luego ya los dos con carreras muy fuertes, muy importantes, sólidas, independientes, los dos, pues hacen lo que quieren. Y si los dos andaban enamorados de los 14 y 17 años...", recalcó.

Pepe Aguilar defiende el matrimonio de su hija y Christian Nodal

Conjuntamente, Pepe se pronunció sobre las críticas que ha recibido su retoño en redes sociales, lamentando que muchas plataformas digitales, que alguna vez sirvieron para conectar a los artistas con sus seguidores, ahora sean utilizadas para los ataques. "Pues yo creo que esa es una moda, está a nivel global. De repente morfeó las redes sociales de ser algo que acercara a los fans con la gente que admiraban o con deportistas. Ahora los acerca para mentarle la madre y para hacer nada más comentarios desagradables. Un sector pequeño", expuso.

Por último, Pepe envió un contundente mensaje a los detractores de la familia Aguilar. "Yo le hablo a la gente que me quiere escuchar. Quien no me quiere escuchar, en realidad no me interesa en lo más mínimo, y lo que tenga que decir. Sobre todo, si lo que quiere es ofender. Es como si me metiera a un baño a hacer mis necesidades, y en la puerta donde me siento dice P-U-, el que lo lea. Y yo me enojo con la puerta, ¿no? Y la golpeo y digo: ‘puerta, hija de la mañana. No soy eso, güey’. Es lo mismo”, finalizó.

Fuente: Tribuna