Dua Lipa se compromete: La cantante confirma que se casará con el actor Callum Turner

Estados Unidos.- Tras varios meses de rumores, la reconocida cantante británica, Dua Lipa, hace un par de horas que confirmó su compromiso con el famoso actor, Callum Turner, durante una entrevista. La intérprete de Be The One, referente del pop actual, compartió que el actor diseñó el anillo con ayuda de sus amigas y su hermana, asegurándose de que captara su estilo: "Estoy fascinada con él. Es completamente yo", afirmó la intérprete, dejando claro que su vínculo ha alcanzado una conexión profunda.

El vínculo amoroso entre Dua Lipa y Callum Turner se originó en enero de 2024, cuando fueron captados juntos durante la celebración posterior al estreno de Masters of the Air, serie protagonizada por Turner. Poco después, fotografías donde aparecen demostrándose cariño en Santa Mónica confirmaron que su lazo iba más allá de la amistad. Desde entonces, han estado unidos, asistiendo juntos a eventos como los Grammy y los BAFTA.

Antes de iniciar su noviazgo con Turner, Dua Lipa estuvo vinculada sentimentalmente con figuras públicas como Jack Harlow, Trevor Noah y el director Romain Gavras. Por su parte, Callum Turner sostuvo una relación de cuatro años con la actriz Vanessa Kirby, reconocida por su papel en The Crown. Ambos han sabido manejar su vida personal con bajo perfil, lo que ha permitido que su relación crezca sin interferencias externas.

Dua presume su amor por Callum. Instagram @dualipa

Dua Lipa ha consolidado una carrera exitosa dentro de la industria musical. Con temas como New Rules, Levitating y Don’t Start Now, ha logrado posicionarse como una de las voces más influyentes del pop mundial. Actualmente está recorriendo el mundo con su Radical Optimism Tour, que culminará en diciembre de 2025. Su impacto se refleja en más de 40 mil millones de reproducciones digitales y un patrimonio estimado en 106 millones de euros.

En paralelo, Callum Turner ha ganado reconocimiento en el cine y la televisión del Reino Unido, participando en títulos como Fantastic Beasts y The Capture. Su carrera ha crecido de manera constante, consolidándolo como uno de los intérpretes con mayor proyección de su generación.

Aunque aún no han establecido una fecha para su enlace matrimonial, la creadora de Dance Nights ha mencionado que desea disfrutar esta etapa sin presiones: "Nos elegimos desde la tranquilidad", expresó en su entrevista, remarcando que su compromiso representa más que un simple gesto: es un plan de vida conjunto. Con carreras consolidadas y una relación estable, la pareja se perfila como una de las más inspiradoras del mundo del entretenimiento.

Dua y Callum. Instagram @dualipa

Fuente: Tribuna del Yaqui