Erika Buenfil revela momentos previos a su foto con el actor Brad Pitt en CDMX

Ciudad de México, México.- Tras publicar en redes sociales un par de fotografías junto al actor Brad Pitt, tomadas durante su visita a la Ciudad de México para promocionar su nueva película, Erika Buenfil, conocida como la ‘Reina del TikTok’, se convirtió en el centro de atención; dicho gesto generó comentarios críticos, por lo que la actriz explicó cómo se dio el inesperado momento.

Sucedió de manera súper sin planear y de repente ya estaba yo al lado de él. Dije: ‘¿Por qué no una foto?’. Soy su fan, realmente, como actor y como hombre guapo, no me he perdido ninguna de sus películas”, comentó la actriz.