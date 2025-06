Gabriel Soto presume que se encuentra mejor sin Irina Baeva ¿y confirma nueva relación?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 12 de junio, el famoso actor Gabriel Soto se presentó ante diversos medios para presentar su nueva telenovela, Monteverde, y como era de esperarse, las preguntas acerca sobre su vida privada no se hicieron esperar. En ese sentido, los reporteros cuestionaron al galán mexicano sobre cómo se encuentra ahora que está por cumplir 1 año de su polémica separación de Irina Baeva.

En primer lugar, el histrión de Televisa habló sobre el próximo Día del Padre y confesó que la paternidad es la experiencia más significativa y hermosa que ha vivido, por lo que este año, su mejor regalo será disfrutar de la compañía de sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de la relación que mantuvo con su exesposa Geraldine Bazán.

Pues bueno, es un día especial y obviamente el hecho de ser padre como Afri (Zavala), quien también es mamá, creo que es cuando uno trasciende como ser humano, el hecho de ser papá o mamá, creo que es lo más importante, y lo más este bonito, y lo más grandioso que te pueda pasar en la vida", expresó.

Asimismo, Soto reconoció que en este momento sus herederas son lo más importante en su vida: "Están mis hijas conmigo y estaremos este fin de semana y creo que el mejor regalo va a ser que me acompañen el lunes a ver el primer capítulo. Me dijeron: '¿Qué quieres de regalo, papá?'. Y yo 'nada, que me acompañen nada más el lunes a ver el primer capítulo'. Lo material no, para nada, lo menos importante. Una carta, el amor de mis hijas, estar con ellas, creo que es lo más importante, ¿no? Es lo que más se valora".

Gabriel Soto aseguró que sus hijas son lo más especial de su vida

Asimismo, Gabriel resaltó que su vida dio un giro de 180 grados cuando en 2024 enfrentó un fuerte problema de salud que lo llevó a estar hospitalizado: "Gracias a Dios, gracias a Dios, estoy bien de salud, lo cual agradezco enormemente. Ya mi perspectiva de vida ha cambiado radicalmente, ya todos los días, a pesar del cansancio, a pesar de que ya va mermando un poquito las jornadas de trabajo, me levanto siempre agradecido, siempre con una sonrisa".

Digo: 'Gracias a Dios que tengo la salud y la oportunidad de ir a trabajar, de ir a sustentar a mi familia', finalmente este es mi trabajo, y lo disfruto muchísimo", manifestó.

Aunque se negó a hablar de la batalla legal que sostuvo con Laura Bozzo por daño moral, difamación y acoso, Soto únicamente indicó: "Es marcar esta línea de respeto, este límite, en donde, claro, opiniones va a haber, pero una opinión no está cargada ni de insultos, ni de palabras altisonantes, ni de groserías, ni de cosas que dañen la imagen y la integridad como personas, a mí y a mi familia, y en este caso marcar un precedente dentro del medio artístico con nosotros como figuras públicas y con ustedes los medios de comunicación".

Finalmente, el actor mexicano no quiso entrar en detalles sobre su vida amorosa actual, pero sí confirmó que, a casi un año de su rompimiento con Irina Baeva, ahora se encuentra disfrutando de su soltería. "De maravilla, muchas gracias. No, no, ahorita estamos concentrados en mí mismo, en mis hijas, y en mi trabajo, y estoy más feliz y más contento y más entregado y más saludable que nunca", declaró Gabriel.

Fuente: Tribuna