Montserrat Oliver da inesperada noticia sobre Yolanda Andrade y estremece a Televisa

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra sumamente preocupado por la salud de Yolanda Andrade, debido a que la famosa conductora tiene más de seis meses sin aparecer en el programa Montse&Joe debido a sus problemas. En ese sentido, su gran amiga y compañera, Montserrat Oliver, habló sobre cómo va la recuperación de la nacida en Culiacán, Sinaloa, y compartió una noticia que estremeció a todos los fans.

Durante la inauguración de su nueva joyería, la también modelo y exactriz compartió palabras esperanzadoras sobre la salud de Yolanda y confirmó que ha tenido comunicación reciente con ella, lo cual la llena de alegría y tranquilidad. "Sí, está mejorando, se está mejorando, me mandó un muy buen video. Que le duele no estar aquí, pero dice que siempre está conmigo, aunque no esté presente, está de alma y de corazón. Y lo que más feliz me hace es que se esté recuperando", expresó Oliver.

No obstante, la guapa rubia desmintió que Yolanda pueda regresar pronto a su trabajo en el Canal Unicable, pues aún no se encuentra al 100 por ciento: "Sí, va a estar un ratito más en recuperación. Yo mañana grabo Montse & Joe, no va a poder asistir a la grabación, pero esperemos que, para el próximo sí, porque ya la veo mejor", manifestó.

Yolanda Andrade se encuentra en Tulum

De la misma manera, Montserrat Oliver enfatizó que está en constante conexión con Andrade y destacó que su exnovia tiene una gran actitud pese a la adversidad: "Todo el tiempo. Sí, sí, la escucho tranquila, la escucho muy bien. Me da gusto porque está difícil", aseveró la también modelo durante la inauguración de su negocio, evento al que acudió acompañada junto a su pareja Yaya Kosikova.

Además, Montse confirmó que Yolanda en estos momentos continúa en las playas de Tulum, disfrutando de unos días de relajación. Como se sabe, la sinaloense ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años. En 2023 reveló que sufrió un aneurisma cerebral, lo cual le provocó intensos dolores de cabeza, pérdida de visión parcial y otros síntomas preocupantes. Conjuntamente, la famosa tuvo otros desafíos de salud física y emocional, incluyendo etapas de debilidad y el impacto psicológico que la enfermedad ha tenido en su vida desde que fue diagnosticada.

