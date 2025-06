Ninel Conde se enfrenta ante una demanda por deuda; ¿Cuántos millones tiene que pagar?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ninel Conde se encuentra bajo el ojo del huracán, pues fue hace poco cuando se le hizo una serie de acusaciones de las cuales no logró salir. Todo debido a que el abogado Gustavo Herrera decidió no callar más y exponer su caso ante la gente. Según sus palabras, la cantante le estaría debiendo una cierta cantidad por lo servicios que prestó. Todo esto de dio a conocer en una entrevista que realizo la exconcursante de La Casa de los Famosos México, Shanik Berman.

Al empezar a hablar sobre el tema, Gustavo declaró que ya a representado a la actriz en diversas ocasiones, incluyendo el proceso judicial por la custodia de su hijo Emanuel, en el que además, él fue el decimo abogado que llevo el caso, y lo perdió. "Después me contrató para demandar un daño año moral contra Giovanni Medina. Y total, se firmó el convenio, y ahí quedó, y gracias, abogado, y bueno, no me pagó, pues también acostumbra a no pagarle a la gente que la apoya, que le sirve, y que la ayuda", dijo él.

Dichas palabras son muy fuertes ya que estaría dando a entender que no es un caso asilado y que la interprete suele hacer ese tipo de cosas. "Luego viene el último juicio contra Anabel Hernández por el libro de Emma Coronel y las mujeres del narco. Primero metió un juicio y contra Anabel y contra Penguin Random House. Nunca pudieron notificar a Mabel Hernández (…) y caducó ese juicio. Entonces, inició otro mismo juicio, pero solamente contra Penguin Random House Mondadori. (…) Perdió en primera instancia, faltaba apelación y amparo", explicó.

Tal parece que Ninel no a dejado de pelear casos desde hace algún tiempo. En esta ocasión se suma otro proceso ya que el abogado agoto su tiempo de espera en el cual tal parece no obtuvo respuesta de la cantante, por lo que decidió proceder legalmente y poner una demanda en su contra por los servicios que le brindó. En cuanto a daños y perjuicios mencionó que podrían ser alrededor de uno o dos millones de pesos, todo dependiendo lo que lo logre comprobar.

Tal parece que no se salva de verse envuelta en polémica/ Créditos: Instagram

La cantante no se salva de verse involucrada en este tipo de situaciones, y si bien puede que no se esperara que el abogado tomara acción legal, ahora tendrá que hacerse responsable y atender las acusaciones, por lo que no tiene escapatoria del tema. Sin duda se espera que todo pueda quedar en buenos términos para que no se sigan viendo afectada ninguna de las dos partes. Por el momento no queda más que esperar para saber que es lo que va a ocurrir, ¿tú que opinas, te parece justo?.

