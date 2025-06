Niurka Marcos estremece a Televisa a revelar la severa amenaza de Juan Osorio por mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y vedette de origen cubano, Niurka Marcos, acaba de demostrar que no le teme a nada y siempre dirá la verdad de su vida, sin importar el qué dirány afrontando las consecuencias, pues en entrevista con Jimena Gallegos, acaba de revelar la severa amenaza de su exesposo y productor de melodramas, Juan Osorio, que estremece a fans de Televisa, ya que involucran temas legales, tras un año de dimes y diretes.

Después de que en La Casa de los Famosos All Stars, Niurka habló de Juan y como es que terminó su relación sentimental, al parecer, Osorio decidió tomar cartas en el asunto, debido a que en una reciente entrevista, Marcos acaba de afirmar que el productor le mandó una amenaza a través de su abogada y no puede mencionar su nombre: "Me escribió su abogada que no podía mencionar más su nombre, que si no iban a proceder legalmente; que evidentemente es absurdo porque yo puedo hablar de mis vivencias personales involucren a quien sea que involucren".

Ante esto, la reconocida actriz de Fuego en la Sangre, declaró que ella no necesita hablar de Juan para nada, y confesó que le respondió tranquila y simplemente aceptará su petición de no decir su nombre, pero dejó en claro que no dejará de hablar de su vida personal: "No tengo pesar en mi vida y soy una mujer muy feliz y realizada, estable, he criado grandes hijos y estoy muy enamorada y no lo necesito. Le respondí literalmente a la licenciada: 'Ok, entiendo su advertencia, prometo no mencionar nunca más el nombre del señor, de antemano una disculpa'".

De la misma manera, destacó que ella ya no piensa desgastarse en ese tema y dejará que la vida de las vueltas que tenga que dar y que el karma hable por ella misma cuando todo caiga por su propio peso, destacando que no dejara que nadie la calle cuando hable de su vida: "Yo puedo hablar de mi vida, de mis realidades. Puedo hablar de mis dolores, de mis adversidades, de mis vivencias y nadie puede prohibirme eso. Aquí el punto es que te puedo demostrar que desapareces de mi vida y veremos qué dice el destino, el karma y la vida misma".

Finalmente, a la presentadora de Telemundo le aclaró que habló de este tema y ha confesado estas amenazas por el simple hecho de que no piensa hacerse la mustia y solo negarse a hablar de temas que siempre ha tocado, y mostrará la realidad detrás de su decisión: "Tengo que ser congruente porque estamos entrando a un tema con ese señor, entonces no voy a ser yo mustia ni hipócrita y decirte: 'Ay, no quiero hablarte de eso'. No, yo cuento la verdad y la verdad es que el señor me amenazó".

