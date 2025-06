Productora de 'LCDLF México' sale en defensa de Adrián Marcelo y desea regrese a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida productora de La Casa de los Famosos México en sus tres emisiones, Rosa María Noguerón, acaba de brindar una entrevista en la que no dudo en salir en defensa del tan polémico presentador regiomontano, Adrián Marcelo, afirmando que si es por ella, le gustaría verlo de regreso en Televisa para que forme parte del panel de jurado en esta nueva emisión del reality.

Si hay un famoso que salió funado del reality show en su segunda temporada, es el presentador de Multimedios, pues tras su pelea con la reconocida actriz de melodramas y cantante, Gala Montes, y sus desafortunados comentarios sobre el cuerpo de sus colegas femeninas, el público lo percibió como un misógino, machista y violentador, incluso se pidió su eliminación y hasta se tuvo que salir del reality.

Ante toda la polémica que se ha generado sobre el tema de Marcelo y el tema con sus enemistades con el 'Team Mar' y el repudio del público, en una reciente entrevista, Rosa María dejó en claro que ella apoya totalmente a Adrián y le gustaría verlo de regreso en el proyecto en el panel, así como a colegas como Mariana Echeverría: "Nos encantaría que estuvieran, porque además tiene otro punto de vista. Creo que la polémica fue gran parte del éxito de la segunda temporada, y el riesgo lo asumieron ellos".

Ante esto, la productora de Príncipe de Barrio, pidió el público que se deje de juzgar tan duramente a los participantes o por miedo al que dirán no van a querer entrar nuevas personalidades y tampoco pasadas regresarán para dar su punto de vista en esta situación como exparticipantes y ahora como espectadores: "Dejémoslos ser libres, dejemos que escriban su historia, dejémoslos que digan lo que quieran decir, y recibámoslos como una persona que se arriesgó dejar su vida por 10 semanas para entrar a jugar, un juego que es psicológicamente rudo".

Finalmente, con el tema de Adrián, dejó en claro que a ella no le molestaría que en verdad esté de panelista, pero que no sabe si eso podría pasar, ya que no ha vuelto a hablar con él desde la temporada pasada, pero se mantiene firme en decir que lo respeta: "No, no sé si Adrián Marcelo quiera saber algo de mi, pero yo siempre lo voy a decir hasta el último día de mi vida, que Adrián Marcelo es una persona encantadora, un caballero, que hizo un gran juego y fue parte del éxito de la segunda temporada".

