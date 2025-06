Tendría Alzheimer: Shakira recibiría trágico diagnóstico de su padre en medio de su gira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que para Shakira las cosas no estarían mejorando en su vida personal, pues el polémico presentador de espectáculos, Javier Ceriani, acaba de informar que la cantante colombiana recibió un trágico diagnóstico de su amado padre, William Mebarak, y es que supuestamente tendría Alzheimer a sus 93 años de edad. Según los informes, la intérprete de Copa Vacía está desecha.

Por desgracia, mientras que la cantante colombiana se encuentra sumando más éxitos con cada presentación de su gira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, se ha comenzando a decir que pasa por un momento familiar bastante delicado y doloroso, que la tendría completamente devastada, pues según informes del programa El Gordo y La Flaca, su padre estaría en un estado de salud bastante grave a sus 93 años de edad.

Fue el corresponsal español del programa, Jordi Marin, el que compartió un mensaje en el que afirma que una fuente cercana a la intérprete de Ojos Así, que le dijo que William está empeorando en su estado de salud, tras haber sido sometido a ina cirugía craneal en el año del 2022: "El papá de Shakira habría empeorado. Está muy delicado. La palabra que me ponen en el mensaje es: 'ojo que el papá está muy delicado'. Don William ha tenido un empeoramiento en las últimas horas. Está pasando por un momento delicado de salud".

Pero ahora, la presentadora colombiana, Graciela Torres, durante un en vivo con el programa del expresentador de Chisme No Like, acaba de desmentir los comentarios de Jordi sobre el hecho de que estaría al borde de la muerte, afirmando que solamente tiene Alzheimer, por su avanzada edad y por desgracia enfrenta sus complicaciones: "Tiene problemas de Alzheimer, tuvieron que colocarle una válvula porque le dio hidrocefalia, pero él sigue exactamente igual con el deterioro normal de una persona que tiene estos problemas, pero no se ha muerto. No se ha agravado. Le sucede lo que a cualquiera que está así".

Según Torres, por fortuna su estado de salud general está bien y no hay algo que ponga en riesgo su vida físicamente, destacando que el tema de sus problemas neurológicos sí son graves, pero que en realidad no hay mucho que hacerse y está dentro de los parámetros de una persona con esta enfermedad. Cabe recordar que en el 2022, Mebarak sufrió una caída en el 2022 que lo llevó a quirófano, pero de la que salió, y no volvió al nosocomio hasta mediados del 2024 a causa de una neumonía que también puso su vida en riesgo, pero de la que también logró salir.

