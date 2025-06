Valeria Márquez: Fiscalía daría con el asesino de la influencer; esta pista cerraría el caso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que tras un mes de investigaciones, Fiscalía General de Justicia de Jalisco, tiene un muy importante avance en el caso de feminicidio de la reconocida influencer, Valeria Márquez, influencer mexicana que fue ultimada a tiros en su negocio en Zapopan. El fiscal de dicho establecimiento de seguridad, reveló que una pista cerraría el caso, y podrían dar con el asesino más rápido, gracias a un ramo de rosas enviado al lugar de los hechos con un "Perdón", en el listón.

Con toda una vida por delante, a sus 23 años de edad, Márquez perdió la vida a manos del crimen organizado, mientras estaba realizando un 'live' de TikTok, en el salón de belleza que tenía ubicado en Zapopan, Jalisco. Al no tener un sospechoso oficial, se ha especulado mucho sobre el o la culpable, siendo señalada principal sospechosa a su mejor amiga, Vivian de la Torre, por el hecho de que en el en vivo le mandó un mensaje en el que le pedía que se quedara más tiempo, pese a que ella quería irse.

La situación ha sido muy complicada para las autoridades, debido a que al no tener un sospechoso y desconocer negocios de procedencia ilícita de la influencer, en realidad se desconoce los motivos y por ende, no hay una zona específica en la que indagar, teniendo que abarcar de todo. En Despierta América, la médium Bis, asegura que asesinaron a Valeria porque sería testigo de un crimen: "Discrepo con quienes dicen que la mataron porque andaba con alguien personas indeseables. Siento que a ella la matan porque ella había visto la muerte de alguien muy poderoso. Fue una violencia por lo que ella habló y por lo que podía hablar".

Pero ahora, en medio de tantos dimes y diretes, sin nada conciso, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, acaba de informar que finalmente tienen una pista más palpable, con alta probabilidad de finalmente descubrir el misterio detrás de este fatal asesinato. Según el fiscal, los investigaciones han dado finalmente con la florería de la que se envió el arregló floral al salón de la joven con la palabra "perdón" y el nombre del comprador.

Desgraciadamente en la florería no hay cámaras, por lo que no se tiene una imagen de esta persona, pero agregó que se tiene el nombre y una descripción parcial, debido a que la persona que ordenó el ramo, lo compró directamente en el establecimiento, siendo un avance sumamente importante y que conduce a nuevas investigaciones, que aparentemente los estaría acercando más a conocer al autor detrás de esta ejecución tan pública. El fiscal se niega a dar más detalles importantes que tienen en su poder, pues no quiere "entorpecer el caso".

Fuente: Tribuna del Yaqui