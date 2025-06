VIDEO: Emiliano Aguilar llega a las protestas de EU e insulta a Policías, ¿lo arrestaron?

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido cantante de rap en ascenso, Emiliano Aguilar, acaba de causar gran indignación y sorpresa en redes sociales, después de que compartiera video en el que muestra que llegó a las protestas en Estados Unidos, para alzar la voz en contra de las deportaciones a mexicanos, pero, en dicha grabación se ve como insulta a policías con una señal obscena, ¿acaso lo arrestaron?

Actualmente en Estados Unidos parece que hay una cacería en contra de los mexicanos, pues los agentes de la ICE han comenzado a hacer redadas en todas partes del país norteamericano para detener a los migrantes mexicanos y deportarlos a México, sin embargo, hay documentados que han hablado de las injusticias que también se han cometido en su contra y que incluso ellos también corren riesgo.

Por este motivo, se han comenzado a realizar protestas por varias ciudades en Estados Unidos, como es el caso de Los Ángeles, que tienen varios días alzando la voz en contra de Donald Trump y los atropellos a los derechos humanos. Para demostrar que no se está de acuerdo con esta situación y que apoya a sus paisanos, el hijo mayor de Pepe Aguilar anunció primero la cancelación de su concierto en el Ibiza Night Club, ubicado en Los Ángeles, para evitar poner en riesgo a los mexicanos.

Emiliano cancela show en Los Ángeles. Internet

Pero, el hermano mayor de Ángela Aguilar no solo alzó la voz de manera pacífica, proclamando su apoyo y demostrando que no quiere poner en riesgo a ninguno de sus paisanos en clubes donde fácilmente pueden hacer redadas y deportarlos, en caso de no tener papeles, sino que también lo hizo de una manera muy polémica presentándose en la zona en la que hay mexicanos unidos en las calles, alzando la voz, protestando por estos métodos.

En el video que él mismo compartió en su cuenta de Instagram, y que se ha viralizado por todas las redes sociales, se muestra como el mayor de los hijos del creador de Por Mujeres Cómo Tú, pasa dentro de su auto por dicha zona, y baja el vidrio para hacerles una seña obscena a los oficiales que estaban formados, quienes vieron claramente estas acciones. Por fortuna para Emiliano, no tomaron represalias y lo dejaron pasar, pero los seguidores del primogénito Aguilar han dejado en claro que no están de acuerdo con esta situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui