Alicia Villarreal confirma que Arturo Carmona sí la violentó y defiende a 'La Chicuela'

Cuydad de México.- En una reciente entrevista con diversos reporteros, entre ellos del programa Ventaneando, la famosa cantante Alicia Villarreal habló de forma directa y contundente sobre la controversia que está viviendo con Arturo Carmona, luego de que en las redes resurgiera una carta que la cantante envió a la periodista Blanca Martínez 'La Chicuela', donde relataba un presunto episodio de violencia doméstica con el actor.

Como se sabe, en la misiva la originaria de Monterrey describía entre lágrimas una noche de terror: "Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos, me decía cosas horribles y me cacheteó. Me azotó con la pared, pensé que me tiraba". Y pese a que el padre de Melenie Carmona ya ha salido a defenderse en reiteradas ocasiones, en su más reciente entrevista, Alicia dejó en claro que sí sufrió violencia con su exesposo.

Villarreal reapareció públicamente durante un concierto del grupo Ha*Ash en el Auditorio Nacional y sin rodeos, reconoció la veracidad del episodio que se narró en aquella ocasión: "Totalmente, claro que sí", fueron las primeras declaraciones de Alicia. A pesar de que la regiomontana hizo hincapié en que esta situación es parte de su pasado, no dudó en corroborar que el correo electrónico leído por 'La Chicuela', fue enviado por ella.

Sí, pasó en su momento. Sí. Hoy en día la persona que yo conozco es totalmente otra. No tiene también una relación sentimental conmigo, ni de convivencia, ni de nada. Ya es totalmente otra cosa. Hemos madurado, ya pasaron más de 23 años", destacó.

La intérprete de Insensible a ti afirmó que ese capítulo ya no tiene cabida en su presente emocional. "En su momento sí [lo perdoné], yo no vivo en mi corazón con cosas de nadie. Yo no me siento supremo. Me perdono yo", indicó. Y para no dejar lugar a dudas, la llamada 'Güerita consentida' salió en defensa de Martínez, quien en días pasados fue señalada por Carmona, por presuntamente revivir este delicado incidente que, de acuerdo con Villarreal, sí sucedió.

¿Eso existe? Sí. ¿Existió? Sí. ¿Hay esa amistad sincera con Blanca? Sí. La ha habido, por muchos, muchos años. He sido clara y transparente, y hemos llevado una amistad increíble por muchos años. Me duele mucho que se le esté tachando y le estén hablando de esa manera. Ha hecho por la industria muchísimo… Querida Blanca, te amo con todo mi corazón y adelante, guerrera, porque no ha hecho usted nada malo".

La famosa reflexionó sobre cómo el contexto cultural del año 2001 influyó en su decisión de no denunciar en ese entonces al padre de su hija mayor. "Yo creo que ni sabíamos. Hoy en día, bueno, es que ya pasaron tantos años, y les he repetido que yo he hecho esta denuncia con esta situación que tengo actual. Y esta era mi tercera vez. Yo lo supe mucho después, cuando esta situación se pone más grave, y más complicada, y con daño ya, daño físico y de todo. Entonces, no, no era tampoco para tanto", explicó.

Respecto al avance de la denuncia por violencia contra su actual esposo, Cruz Martínez, la artista explicó que no puede ofrecer más detalles por ahora. También dejó claro que no está relacionada con los ataques hacía Carmona. "Estoy viviendo una situación en la cual estoy procesando un momento tormentoso y malo en mi vida. Quiero decir muchas cosas, y también estoy en un proceso legal que no puedo, y es parte de esta lucha que estoy haciendo por la justicia que me corresponde, la que me merezco".

Yo que quisiera sentarme a platicar, y así echarme el chal, y contarles, pero mis mismos fans han sacado estas notas. O sea, es el pasado que nos alcanza", remató.

Fuente: Tribuna