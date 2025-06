Alicia Villarreal le lanza indirectas a Arturo Carmona por su cercanía con Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que Alicia Villarreal actualmente enfrenta un proceso legal contra su esposo, Cruz Martínez, a quien denunció por violencia familiar, hace unos días se destapó una nueva polémica en su familia. La periodista Blanca Martínez ‘La Chicuela’, a través de su programa Pica y se entiende, leyó una supuesta carta de Alicia Villarreal en la que relataba cómo fue violentada por Arturo Carmona cuando eran pareja.

Desde entonces se desató una gran controversia. Incluso, Melanie Carmona, hija de Alicia y Arturo, salió a defender a su padre y arremetió contra la comunicadora a través de su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que, para ella, esa mujer solo busca atención y que se veía “súper hambreada”. Asimismo, Melanie recalcó que La Chicuela únicamente quiere aprovecharse de una familia que ya está pasando por un momento difícil.

El asunto escaló aún más cuando la propia exvocalista de Grupo Límite confirmó ante distintos medios de comunicación que Arturo Carmona sí fue violento con ella. Según explicó, los hechos ocurrieron hace 23 años, y aunque en su momento lo perdonó, ‘La Güerita Consentida’ no dudó en salir a defender a su amiga Blanca Martínez de todas las críticas que ha recibido en los últimos días.

Para Arturo Carmona los señalamientos en su contra son todos falsos

Lo que ha avivado aún más el conflicto es que Carmona, a pesar de declararse neutral ante la batalla legal, mantiene una sociedad comercial con Cruz Martínez, líder de Kumbia Kings, e incluso recientemente compartieron una fotografía juntos. Alicia también expresó que, aunque no le gusta involucrarse en escándalos, le duele verdaderamente presenciar cómo se habla y juzga a toda su familia.

“Nadie me puede venir a decir: ‘Ay, por eso vamos’… A donde siempre llego ahí. No es que yo lo meto, o que hablo de… es que si hablas de que: ‘no, es que nos juntamos, que porque para la familia’. ¿Cómo? Yo no veo eso. No, no digas cosas que no son. No es cierto eso, porque yo nunca ni he pedido, ni he sido, ni pedinche ni rogona. Ya se los dije”, manifestó. Aunque Villarreal prefiere evitar entrar en conflictos públicos, finalmente reconoció que todo tiene un límite.

Fuente: Tribuna/ Agencia México