Ángela Aguilar responde con molestia a las críticas: “Sigamos hablando de mi famoso huevo”

Texas, Estados Unidos.- Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, pues en los últimos meses ha sido tendencia en redes sociales, y no precisamente por su música. Una de las declaraciones más polémicas de la artista ocurrió hace unos días, como te informamos en TRIBUNA. La intérprete de El Equivocado se volvió un meme cuando, durante una entrevista, aseguró que siempre viaja con su “parrilla” para cocinarle a Christian Nodal.

Es así que, en el programa El Brunch, de Los 40, contó que, a través de la cocina, le expresa su cariño al sonorense. Y no solo eso, porque dijo que el cantante sabe identificar cuándo le cocina su esposa o un chef profesional: “O sea, él no puede vivir sin el huevo en salsa que yo le hago, las tortillitas que yo le hago, los frijoles, se da cuenta. Tenemos un superchef… y de verdad Christian se da cuenta cuando no le hago yo los frijoles, es extraño”, afirmó la hija de Pepe Aguilar.

No obstante, como era de esperarse, en las múltiples plataformas de internet los usuarios comenzaron a realizar meme tras meme. En algunas se veía a la estadounidense con un delantal de cocina y un Toque Blanche, mientras muy concentrada guisaba en su parrilla eléctrica. Otros más se pusieron creativos y colocaron a Ángela en el asiento de un avión privado, mientras cuidaba los alimentos que le preparaba al exnovio de Belinda.

Ángela Aguilar rompe el silencio

Ahora, la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se manifestó en su cuenta oficial de Instagram y dejó muy claro que está completamente enterada de todo lo que se habla de su persona. La joven de 21 años adjuntó en una historia una fotografía donde se puede apreciar que, aparentemente, está en un gimnasio. Pero ese no es el punto, pues escribió un breve texto donde hizo hincapié en la difícil situación que viven los migrantes en Estados Unidos.

“Pero bueno, sigamos hablando de mi famoso huevo y no de las injusticias que le están pasando a nuestros amigos, familia y comunidad”, dice el texto de Aguilar. Sumado a esto, es necesario mencionar que actualmente, en Los Ángeles, diversas redadas ocasionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han provocado que muchas personas estén siendo detenidas, incluso si no tienen antecedentes criminales.

