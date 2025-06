Cazzu rompe el silencio y revela detalles de su romance con Bad Bunny; por esto terminaron

Buenos Aires, Argentina.- La cantante de origen argentino, Cazzu, reconocida por su influencia en el movimiento urbano, ha compartido detalles poco conocidos sobre su corto romance con Bad Bunny, uno de los máximos referentes del reggaetón. Durante una charla en un pódcast argentino, la artista rememoró su primer encuentro con el puertorriqueño, así como las dificultades que surgieron en una colaboración musical entre ambos.

Antes de su vínculo con Christian Nodal, Cazzu vivió un breve idilio con Bad Bunny, cuando ambos aún no alcanzaban la fama mundial. La intérprete de Nena Trampa evocó con simpatía su primera salida con el exponente del reggaetón, la cual tomó un rumbo inesperado: "Salí con Bad Bunny y la verdad fue una buena cita. Éramos más jóvenes, no era el Bad Bunny de hoy". La cita tuvo lugar en Argentina y finalizó con ambos huyendo de un guardia tras haber cruzado una reja en un parque: "Nos vio un vigilante y nos echó. ¡Tuvimos que salir corriendo!".

La relación entre Cazzu y el creador de Ojos Bonitos no fue solo personal, también tuvo tintes profesionales. En 2017, trabajaron juntos en el remix de Loca, junto a Khea y Duki, un tema que se volvió un éxito del trap latino. No obstante, la argentina reveló que hubo un intento de excluirla del escenario en una presentación en vivo. Gracias a la intervención de Bad Bunny, la cantante logró presentarse y subir al escenario.

No me avisaron que nos habían convocado para cantar con Benito… empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta… el tema es que iba caminando por la calle y… nos enteramos que a ellos les dijeron que yo no estaba, y de repente me llama alguien y me dice: 'baby, ¿dónde estás tú?'". , recordó.