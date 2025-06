El vocalista del grupo 'Camila' habla sobre su reciente cirugía y estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los grupos que a permanecido desde hace algún tiempo y con gran popularidad, estuvo envuelto en una tragedia. Fue hace poco cuando un integrante de la exitosa banda Camila se vio afectado por un grave problema de salud, el cual lo llevó hasta el hospital. Todo se trata del vocalista, quien según relata fue de un momento a otro cuando empezó a sentirse mal, sin embargo, lo que parecía algo sin importancia terminó llevándolo directo al hospital.

Para su fortuna, todo salió bien y no pasó a mayores, sin embargo, la situación lo hizo reflexionar sobre la importancia de la salud y de lo necesario que es no dejar pasar tiempo cuando se presentan malestares para acudir a un doctor, pues esos momentos pueden ser cruciales para evitar complicaciones. "Fue un viaje dentro de la gira a Costa Rica, y en Costa Rica me empecé a sentir un poco mal, como de cuestiones gástricas, y bueno, dije yo, es por la comida", comentó.

Samo se encuentra en recuperación/ Créditos: Instagram

En un inicio se creía que podía ser un serio problema de apendicitis, por lo que los doctores rápidamente hicieron los procedimientos necesarios para detectarlo, ya que de ser así, Samo tendría que someterse a cirugía, sin embargo, al hacerle los estudios pudieron detectar que se trataba de un pólipo vesicular. La noticia le afectó de manera grave pues no era algo que esperaba, ya que solo pensó que se trataba algo leve. Además, de que aun debía cumplir con algunos compromisos profesionales antes de entrar al quirófano.

"Muerto de miedo, me deprimí muchísimo después de la noticia. Tuve que irme así a hacer la gira a Estados Unidos porque estaba muy ligado y no tenía el tiempo necesario para poder hacerme la cirugía", explicó. La noticia lo devastó, pero tenia que cumplir con sus compromisos. Fue después de terminar sus asuntos cuando apenas llego a Nueva York que decidió de manera inmediata internarse en la clínica para que lo entendieran y poder mejorar su salud.

Ante tal situación le informaron que seria necesario quitarle la vesícula ya que así podrían evitar que los pólipos se convirtieran en cancerígenos. Por el momento el interprete de Bésame se encuentra en espera de que le den los resultados de su situación. Por el momento parece estar bien y se encuentra en recuperación ya que el tour que tienen programado sigue en pie. "Estoy haciendo ejercicios de respiración porque no puedo respirar muy bien. Porque te hacen como una incisión justo como arriba de la boca del estómago. Y bueno, en reposo un par de semanas y después nos vamos a España, en Milán, en Italia. Y luego nos vamos a ir a Brasil, y luego vamos a estar en Ecuador, en Caracas, la segunda parte de la gira en Estados Unidos en noviembre", agregó.

