¿Está grave? Laura Flores se contagia de Covid-19; filtra su inesperado diagnóstico médico

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Laura Flores, sigue recibiendo lamentables noticias, debido a que tras una semana turbulenta y llena de especulaciones, acaba de confirmar que se contagió de Covid-19, y ella misma en un video a través de sus redes sociales, filtró su inesperado diagnóstico médico que sorprendió a varios de sus seguidores, ¿acaso está grave por esto?

Flores este 2025 decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el periodista y reportero mexicano, Lalo Salazar, y todo parecía ir viento en popa, se veían felices y sumamente enamorados, y aunque se dijo que los hijos del periodista no soportaban a la exactriz de Televisa y que terminarían su romance por ello, ambos salieron a desmentir esta situación, abrazados y Laura con el chaleco de Salazar.

Todo parece ir bien con la pareja y Laura se veía sumamente feliz, pero, solo un par de días después de desmentir tal situación, el pasado lunes 9 de junio, la actriz de En Otra Piel confirmó que desgraciadamente había terminado la relación sentimental y dejó en claro que lo hacían con mucho respeto, sin afán de hablar mal el uno del otro y manteniendo su cariño y respeto mutuo de cuando eran solamente amigos.

Y ahora, este viernes 13 de junio, tras enfrentarse a su dolorosa separación sentimental, Flores mediante un video en su cuenta de Instagram, que ha sido retomado por medios como Sale el Sol, confesó que otra tragedia llegó a su vida y se enfermó de Covid-19, señalado que se sentía mucho peor de lo que en veces anteriores que enfrentó al virus: "Como no tengo nada que hacer, y ha sido una semana super tranquila, relajadita, me dio Covid. Es la cuarta vez que me da Covid, pero ahora sí me siento de la fregada".

Ante esta situación, sorprendió al revelar que médico que la atendió le aseguró que pese a que se siente fatal va a salir adelante y que no tiene riesgo de muerte. Sin embargo, Flores dejó en claro que se siente fatal y espera pronto estar mejor, así que envió un amoroso mensaje a sus fans que siempre la apoyan: "Lo bueno es que ya me dijo el doctor, ya fui al doctor, y me dijo 'nombre, esto no te va a matar, vas a salir adelante y ya'. Pero sí me siento con frío. Les mando un beso de lejitos".

Fuente: Tribuna del Yaqui