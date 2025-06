Gala Montes y el gran fracaso de su gira; esto dice sobre su cancelación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante y actriz Gala Montes reveló que tuvo que cancelar la gira que tenia programada para sus conciertos, esto debido a la serie de complicaciones a la que a estado sometida por diversas polémicas que le trajeron consecuencias. Sin embargo, afirma que continua enfocada en dirección a su crecimientos personal y profesional. "Bien, pues te digo, han pasado muchas cosas, toda esta mala fama que se me ha creado, me ha traído consecuencias. No puedo responsabilizar de todo a ciertas personas, pero obviamente ha sido difícil", comentó.

Por otro lado, aprovechó el momento para agradecer a sus fans sobre el apoyo incondicional que le han brindado en todo este tiempo ante las adversidades a las que se a tenido que enfrentar. "A pesar de todo, yo tengo a mis curitas, que son mis fans, que me apoyan, que replican todo lo que hago, que a dónde voy, me hacen trending topic, que siguen mi música y ya estoy planeando algo para agosto que tiene que ver con la música y pues yo no me voy a dar por vencida", agregó.

Se espera más información sobre su gira/ Créditos: Facebook

Palabras que dejan en claro la decisión que tiene de continuar adelante y seguir intentado a toda costa superar los obstáculos. También habló de como a sobrellevado toda la situación, y manifestó que para nada a sido fácil, incluso lo comparó con el boxeo, dando a entender que se parece a los golpes que este da, ya que duelen tanto como un gancho al hígado, pero que a pesar de eso, se tiene que continuar, agarrar aire y seguir con el round, por lo que asegura que no dejará el medio artístico.

También se habló sobre todas las disputas que a tenido con su madre, pues como se sabe, hace ya algún tiempo que se encuentran en un gran conflicto que no a tenido un desarrollo exitoso ya que solo a provocado que se encuentren bajo el ojo público envueltas el polémicas, por su parte Gala confesó que aun falta un largo tiempo para poder estar en buenos términos con su madre Crista Montes. "Y espero pronto poder encontrar paz en mi corazón, pero no la quiero ver", manifestó.

Sin duda la fuerza y valentía de la joven es admirable, ya que apenas a sus 24 años a sabido manejar las cosa y no se rinde, pues la pasión que tiene por su carrera es la misma que la impulsa a luchar cada día para lograr sus objetivos. Si bien el mundo del espectáculo no es para cualquiera, y en su caso a quedado expuesta de una manera que se podría considerar muy vulnerable por el tema con su mamá, por lo que es de esperarse que ocurran un par de cosas poco agradables que afecten en su ámbito profesional.



Fuente: Tribuna