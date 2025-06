'Grupo Firme' habla de los rumores sobre la cancelación de sus visas; ¿qué pasó?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Grupo Firme, la exitosa banda de música regional se pronuncia ante rumores que circulan en las redes sociales. Todo gira entorno a uno de los problema que según se dice, se encuentran enfrentando varios artistas del medio, sin embargo, este parece no ser el caso para ellos. Ya que algunos afirman que el grupo se encuentra enfrentando restricciones migratorias, las cuales impedían sus presentación en Estados Unidos, en base a eso su manager se pronunció.

Isael Gutiérrez se encargó de aclarar la situación y desmentir las versiones que indicaban que no contaban con visas de trabajo vigentes. "No hay visas canceladas, están aprobadas", comentó. Pues también explicó que se trata de un proceso completamente normal, y reveló que tuvieron un retraso para obtener las visas, sin embargo no se trató de nada más que solo cuestiones administrativas que pasan usualmente en ese tipo de tramites.

El grupo habla sobre los rumores de la visa/ Créditos: Instagram

Por lo que reafirmó que eso fue todo y que nunca se trató de un rechazó o cancelación de las mismas. "Simplemente son cosas administrativas. No es la primera vez que pasa. Las visas de trabajo son más complicadas, tienen más protocolo, es un tiempo más largo de chequeo", dijo. Dejando en claro que el trámite no se trataba solo de los integrantes del grupo, si no también de las personas enarcadas de la logística y parte técnica, lo cuales según indica con bastante.

Hay más de 100 personas en la lista que tienen que checar una por una. Es una investigación, pasan los protocolos y te la aprueban", comentó.

¿Qué opinan sobre la prohibición de los narcorridos?

Otro de los temas que se abordaron durante la entrevista, fue el de los narcorridos, por lo que fue el mismo manager el que dio su opinión al respecto a la censura que se le han impuesto en México. En primera instancia Gutiérrez dejó en claro que Grupo Firme no toca ese género, sin embargo, no están de acuerdo a las limitante que se buscan imponer. "Grupo Firme no estamos en ese tema del corrido. No estoy de acuerdo con la censura, la prohibición. Es arte, la música no se puede censurar", dijo.

Por otro lado, los integrantes continúan con sus fechas programadas por Estados Unidos y en la gira que tienen programada estarán haciendo sus presentaciones en ciudades como, Houston, San Diego, Las Vegas, Chicago y Nueva York, en las cuales según se sabe, ya tienen una gran cantidad de boletos comprados, por lo que se espera que se todo un éxito, lo cual no cabe dudad de que así será, ya que han logrado consolidar su carrera de manera solida y prometedora.

