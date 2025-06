¿La traicionó? Karime Pindter hace una inesperada confesión de su pelea con Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y presentadora mexicana, Karime Pindter, después de tantos dimes y diretes, acaba de brindar una entrevista en la que aclaró todo de su pelea con la polémica actriz y cantante, Gala Montes, destacando que actualmente están bien. En su sinceramiento, la integrante del programa Hoy, no dudó en hacer una inesperada confesión sobre su situación y reveló si la traicionó.

Tras haber salido de La Casa de los Famosos México, lo que prometía ser una historia de amor LGBTQ+ épica, todo dio un giro inesperado cuando comenzó a destaparse que Icho Van era pareja de Montes y, Gala comenzó a repostear comentarios en contra de Karime. Según la actriz de Televisa, Pindter la habría traicionado y se habría quedado con patrocinios suyos a sus espaldas, y abiertamente declaró que se sintió decepcionada porque no recibió recíprocamente el amor y el apoyo que le dio.

Por su parte, la presentadora de Karime Kooler, no había declarado nada con respecto a este tema hasta hace un par de días, cuando formó parte de la nueva temporada de Pinky Promise. En el más reciente episodio que se estreno, Pindter comentó que no se pelearon y si se distanciaron es porque el trabajo no les ha permitido verse como desean: "No hubo pelea como tal, estábamos super bien. Tristemente saliendo de La Casa de los Famosos queríamos estar pegadas como muéganos las tres y no se pudo por trabajo".

Con el tema del 'live' de Instagram que comenzaría todo, la actual participante de Hoy Soy El Chef, declaró que Gala le pidió que la apoyara hablando de su vida privada, pero aclaró que de ese tema no publica mucho y no l deja ver, porque prefiere mantener las cosas bajo el agua, y eso se lo hizo ver a la intérprete de La Oportunidad: "Contó todo lo de su relación con Icho y varias cosas. Y me dijo, 'por favor, tú haz un en vivo y sal a decir que tú también tienes una vida'. Yo le dije 'te voy a apoyar, voy a estar contigo, pero no puedo salir a hablar de mi vida privada cuando la he manejado bajo el agua'".

Ante esto, destacó que la actriz de El Señor de los Cielos se molestó mucho, y fue que comenzó sola esa guerra mediática, pero cuando se calmó pudieron hablar y aclararon todo lo que pasaba, y ahora, ambas han vuelto a ser las 'Garime', pero como amigas únicamente: "Ella se molestó porque no la apoyé de esa manera, la apoyé de otra manera, luego me dijo 'yo traía muchas broncas', y obviamente ha pasado por muchas cosas muy difíciles, entonces, hablamos y aclaramos".

Yo sí la extrañé muchísimo, ella también a mí y ahorita somos muy amigas, y nos hace falta tiempo para regar esa plantita, porque yo viví una de las mejores etapas con ella. Ya nos arreglamos más de lo que te imaginas", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui